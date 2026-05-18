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Los automóviles recopilan una gran cantidad de datos personales de los conductores.
Los automóviles recopilan una gran cantidad de datos personales de los conductores.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Desde tu peso y tus expresiones faciales hasta tu destino, los automóviles recopilan una cantidad asombrosa de datos sobre ti. Parte de esa información podría incluso aumentar el costo de tu seguro. Sin embargo, puedes tomar algunas medidas sencillas para limitar lo que saben sobre ti.

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