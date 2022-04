Wi Net Telecom, mejor conocida como WIN, volvió a imponerse en el primer trimestre del 2022 como la firma con mejores resultados en el Perú en cuanto a velocidad de Internet a través de conexiones fijas. Esto según el análisis que realiza Ookla mediante su herramienta SpeedTest.

De acuerdo a dicho análisis, WIN registra una velocidad de descarga promedio de 102,83 Mbps. Le siguen Claro (47,31 Mbps) y Movistar (42,06 Mpbs).

Winet Telecom (WIN) se sitúa en lo más alto de las pruebas de velocidad de descarga realizadas por usuarios en SpeedTest. (Foto: Ookla)

En cuanto a la latencia, o tiempo de respuesta, la figura es similar: lidera WIN con apenas 2 ms, seguido por Claro (10 ms) y Movistar (12 ms).

En lo que respecta a latencia, Winet Telecom (Win) también ocupa el primer lugar debido a su reducido número. (Foto: Ookla)

¿Por qué WIN sigue liderando sobre Claro y Movistar? ¿Qué tanto les ayuda en el ránking ser una firma que solo ofrece fibra óptica? ¿Cómo el cableado en desuso les impide llegar a más usuarios? ¿Planean aumentar el precio de su servicio en los próximos meses? Conversamos de esto y más con Víctor Jáuregui, vicepresidente de WIN.

—¿Cómo toman ser reconocidos como líderes en Perú en cuanto a velocidad de Internet a través de conexiones fijas?

Somos la primera empresa peruana que ha obtenido el primer lugar de este ranking y nos sentimos orgullosos de lo que vamos consiguiendo. Desde el inicio, WIN se propuso ofrecerle a las familias peruanas el Internet que se merecen. Este reconocimiento es un incentivo para seguir invirtiendo en la búsqueda y creación de soluciones de comunicación para todos los peruanos.

WIN tiene muy clara su estrategia de desarrollo tecnológico y queremos ser quienes lleven a los peruanos a disfrutar de la vanguardia de las telecomunicaciones, atendiendo a las familias peruanas con un mejor servicio de Internet.

—Según Ookla, ustedes duplican el puntaje de proveedores tradicionales como Claro y Movistar. ¿Sus reportes internos coinciden con estos resultados?

Por supuesto. Nuestros reportes internos coinciden con los resultados de SpeedTest y más allá de compararnos con otros operadores; estos resultados nos ayudan a encaminar el propósito que tenemos como empresa, que es democratizar la fibra óptica y lograr que más peruanos disfruten la experiencia.

—¿A qué atribuye el primer lugar obtenido?

WIN Internet es 100% fibra óptica. Es decir, somos nativos de esta tecnología por lo que toda conexión, desde nuestro backbone hasta el router de la casa, es pura fibra óptica. Esto permite asegurar un mínimo del 70% u 80% de la velocidad contratada, brindándole al usuario la misma velocidad de subida de archivos que de bajada y, con menor latencia.

Además, hemos generado alianzas estratégicas con empresas líderes en tecnología que nos ayudan a asegurar la disponibilidad de nuestro servicio.

Un punto muy importante es que, al tener redes propias, tenemos el total control de la operación.

—¿Qué retos han tenido por dedicarse en exclusiva a la fibra óptica?

Nuestro primer reto fue desarrollar esta tecnología innovadora en el país. Antes de nosotros, los usuarios peruanos solo habían experimentado tecnologías convencionales de Internet y se hacía complicado que entiendan la fibra óptica. Durante este camino tuvimos que evangelizar a los usuarios, mostrarles la experiencia de la fibra óptica para el hogar y demostrar que sí es posible tener un Internet simétrico, de calidad y que brinde la velocidad que ofrece.

Por otro lado, otra de las dificultades que se presentan es la del cableado en desuso. WIN llega a todos los distritos de la capital, pero existen zonas a las cuales no podemos acceder porque no hay espacio para el tendido de la fibra óptica. Los operadores no retiran los cables cuando un cliente da de baja un servicio y ocupa el lugar de otro operador. Podríamos llegar a más peruanos si es que el cableado en desuso fuese regulado.

En Perú, WIN registra una velocidad de descarga promedio de 102,83 Mbps. Le siguen Claro y Movistar. (Foto: Tomasz Zagorski/Unsplash)

—¿Cómo les fue en los primeros dos años de pandemia?

Cuando llegó la pandemia y tuvimos que realizar teletrabajo y educación desde el hogar, las redes convencionales colapsaron. La pandemia reveló las necesidades del usuario frente al servicio de Internet, que ahora se ha convertido en un derecho. WIN vio la oportunidad de acercar al usuario a una vida digital sin límites, en la que la familia pueda desarrollar sus actividades diarias sin turnarse el Internet para que la red no colapse. Durante los dos años de pandemia, WIN sumó usuarios, debido a la tecnología que ofrecimos y hoy tenemos cobertura en todos los distritos de Lima con más de 160 mil planes contratados.

—¿Qué expectativas tienen para este año?

Nuestra meta para el 2022 es llegar a los 300 mil usuarios, ofreciendo Internet con valor agregado. Tenemos muy clara la dirección a la que queremos apuntar con WIN: llegar a todos los peruanos democratizando la fibra óptica en los hogares.

—¿Qué acciones planean realizar este año?

Como parte del crecimiento de WIN, hemos iniciado nuestra expansión a nivel nacional. Estamos ya en ciudades como Trujillo, Chiclayo, Piura y Chimbote. Además, estamos por lanzar nuevos servicios de valor agregado que tienen que ver con entretenimiento, seguridad e Internet de las cosas (domótica).

—¿Planean algún aumento en el costo del servicio?

Al contrario. Nuestro propósito es llegar a más peruanos y aportar al cierre de la brecha digital. No planeamos el aumento del costo del servicio, más bien estamos trabajando en nuevos planes, más accesibles, para que más personas accedan a nuestros servicios.