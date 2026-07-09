Los envíos mundiales de PC cayeron un 4,9 por ciento en el segundo trimestre de 2026, la primera caída en más de dos años, lo que pone fin a la racha de recuperación pospandemia.

La distribución global de PC ha caído un 4,9 por ciento en términos interanuales en el segundo trimestre de 2026, al alcanzar la cifra de 68,2 millones de envíos, según indica el informe de la consultora International Data Corporation (IDC), y frente a los 71,7 millones registrados en el mismo trimestre en 2025.

La razón principal de esta caída, la primera que experimenta el sector en nueve trimestres consecutivos, es la escasez mundial de chips de memoria, que no ha tocado fondo. IDC señala que este periodo de escasez de memoria no llegará a su fin hasta principios de 2028.

“No prevemos otra ronda de adelanto de inventario, lo que apunta a una fuerte desaceleración en las tasas de crecimiento en la segunda mitad de 2026”, afirma el director de Investigación para dispositivos de consumo en IDC, Jitesh Ubrani.

El informe ilustra una desconexión entre el volumen de envíos y los ingresos generados, ya que, aunque se envían menos PC, la facturación de los fabricantes está subiendo. Según explica Ubrani, esto se debe a que las marcas están trasladando las subidas de precio al consumidor final más rápido de lo que cae la demanda.

“Los fabricantes más grandes, con su poder de compra y lazos históricos con proveedores, están mejor posicionados para arrebatar cuota de mercado a sus rivales más pequeños”, señala el vicepresidente de dispositivos de consumo de IDC, Jean Philippe Bouchard, al indicar cómo la crisis de suministro ayuda a las grandes marcas a consolidar su posición.

De hecho, Bouchard pone como ejemplo a Apple, “que, con el lanzamiento de MacBook Neo, y aunque la compañía sí subió los precios en consonancia con el mercado general, sigue estando bien posicionada frente a rivales que enfrentan las mismas previsiones de costes”.

Apple registra el mayor crecimiento de todo el mercado, ya que mientras los tres grandes caen en bloque (Lenovo -2,1 %, HP -9,0 % y Dell -5,0 %), es la única del Top 5 que logra crecer a doble dígito con un 10,1 por ciento en su crecimiento interanual.

La firma de Cupertino acapara una cuota de mercado del 9,9 por ciento con el envío de 6,7 millones de unidades en el segundo trimestre de 2026, frente a los 6,1 millones del mismo trimestre de 2025, cuando alcanzó una cuota del 8,5 por ciento.

Lenovo se mantiene en el primer puesto aunque se ha contraído con 16,6 millones de unidades enviadas en el segundo trimestre de 2026, cuando en el mismo periodo envío 17 millones de unidades, pero sí que ha aumentado su cuota de mercado global, del 23,7 por ciento al 24,4 por ciento.

HP sigue en segundo lugar, pero con la mayor caída del podio, al pasar de los 14,3 millones de unidades enviadas en el segundo trimestre de 2002 a los 13 millones de envíos en el segundo trimestre de 2026. En cuota de mercado pasa del 19,9 por ciento al 19,1 por ciento.

Dell ocupa el tercer puesto, con 9,3 millones de unidades y una caída del 5 por ciento interanual, frente a los 9,8 millones de unidades enviadas en 2025, aunque sigue manteniendo la misma cuota de mercado, con el 13,6 por ciento.

“Las principales marcas como Lenovo, Dell y Apple utilizan su escala a través de líneas de negocio adyacentes, incluidos teléfonos inteligentes y servidores, para asegurar el suministro de memoria y exprimir a los competidores más pequeños”, indica el informe de IDC al detallar cómo los grandes fabricantes acaparan los pocos componentes que hay, lo que provoca que haya menos marcas independientes competitivas.

Ubrani también avisa sobre la preocupación que está surgiendo en los canales de distribución por el elevado inventario a estos niveles de precios más altos.