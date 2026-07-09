00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La distribución global de PC ha caído un 4,9 por ciento en términos interanuales en el segundo trimestre de 2026, al alcanzar la cifra de 68,2 millones de envíos, según indica el informe de la consultora International Data Corporation (IDC), y frente a los 71,7 millones registrados en el mismo trimestre en 2025.
La distribución global de PC ha caído un 4,9 por ciento en términos interanuales en el segundo trimestre de 2026, al alcanzar la cifra de 68,2 millones de envíos, según indica el informe de la consultora International Data Corporation (IDC), y frente a los 71,7 millones registrados en el mismo trimestre en 2025.
/ Engin Akyurt/Pixabay
Por Agencia Europa Press

Los envíos mundiales de PC cayeron un 4,9 por ciento en el segundo trimestre de 2026, la primera caída en más de dos años, lo que pone fin a la racha de recuperación pospandemia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.