La Tierra está en constante cambio, en constante movimiento, aunque no lo notemos. Y el desplazamiento de las placas tectónicas es uno de los factores. Se sabe cómo fue este proceso, pero, ¿cómo será en el futuro?

En YouTube se muestra un video que reconstruye cómo se transformó la Tierra que conocemos y también proyecta cómo sería el planeta dentro de unos 100 millones de años.

El video fue compartido por el canal SpaceRip. Según se indica en la descripción del canal, las representaciones paleogeográficas de la historia de la Tierra son proporcionadas por Ron Blakey, profesor de Geología de la Universidad del Norte de Arizona.

Sin embargo, esto no quiere decir que sea una representación exacta

Según el video, los cambios podrían alterar considerablemente los contienentes que hoy conocemos. Por un lado, lo más resaltante es la desaparición del hielo en los polos, en especial el Ártico.

Otro aspecto resaltante es el incremento de los mares, tal es así que reconfigurarían las formas de los continentes, en especial de África y América. También se estima que el continente europeo se termine uniendo a África por la desaparición del Mar Mediterráneo.

Como se aprecia en el video, dentro de algunos millones de años el planeta seguirá existiendo, pero no será el mismo. Tal como no fue el mismo mucho antes de que el hombre apareciera y evolucionara. Esto cambiaría también el habitat y las especies.