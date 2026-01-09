Videojuegos en el 2026, un año marcado por GTA 6: las 8 tendencias y los eventos más esperados

Los videojuegos son un asunto serio y en 2025 la industria generó un estimado de 197 mil millones de dólares, cuatro veces más que las ganancias calculadas de la industria cinematográfica (US$48,5 mil millones) y casi seis veces que lo que los algunos analistas esperan generó la industria musical en el mismo año (US$33 mil millones). Desde hace décadas, los videojuegos han pasado de una actividad en la periferia a convertirse en uno de los mayores pilares de la industria del entretenimiento. Actualmente se estima que existen más de 3,32 mil millones de ‘gamers’ en el mundo, de los cuales alrededor de 13 millones son peruanos, según datos del Target Group Index.

Con lo que queremos decir que se ha vuelto crecientemente importante tener los dedos en el pulso de la industria de los videojuegos para seguir sus tendencias. Razón por la cual en esta nota te señalamos los ocho eventos y tendencias que debes prestar atención en 2026.

El eSport sigue en ascenso (en Latinoamérica)

El esport se ha posicionado como uno de los motores de la industria de los videojuegos, generando un estimado de US$4,8 mil millones en 2025 según datos de Statista, mientras busca expandir las audiencias a los atractivos de los deportes digitales.

En el 2025 el Perú tuvo algunos triunfos en la materia, llevándose la medalla de oro en Dota 2 durante los Juegos Bolivarianos 2025 en noviembre y con el equipo nacional Perú Unite coronándose en agosto campeón del torneo global del videojuego “Pokémon Unite” tras vencer a sus rivales japoneses por 3-1. Mientras tanto, nuestro compatriota Leo Solórzano logró ser subcampeón del Red Bull Tetris, un campeonato global cuya final se celebró con una partida proyectada en los cielos de Dubái gracias a un ejército de 2.800 drones.

El equipo nacional Perú Unite se convirtió en campeón mundial del juego Pokémon Unite en el Pokémon World Championships, que se celebró en Estados Unidos. (Foto: @UniteLATAM / X)

Preguntamos a Aldair Torres, gerente de Marketing y Comercial de Infinity Gaming Peru, y ex head coach y project manager de Infinity Latinoamérica para CS2 y Valorant (2019–2023), que eventos tendremos que tomar en cuenta este 2026 y esto fue lo que nos contestó.

“En cuanto a eSports, seguimos teniendo a los grandes pilares globales. Están la Counter-Strike Major Championships, donde el ecosistema de Argentina y Latinoamérica cada vez está creciendo más”, señaló. “En el caso de League of Legends está el Mid-Season Invitational (MSI) a mitad de año y ‘Worlds’ más o menos a fin de año, por noviembre, donde casi siempre tenemos representantes latinoamericanos y algún que otro jugador peruano que compite en estos eventos, los que concentran las mayores audiencias del año.”

El experto en videojuegos también resaltó torneos regionales como el Valorant Masters de Chile 2026, que tendrá lugar a fines de marzo y que se posiciona como el primer Masters de este juego en Latinoamérica, mostrando la creciente importancia de la región y del público peruano en el ecosistema competitivo mundial.

Parte de este mayor interés se ha dado a cabo por la realización de torneos de esports locales gracias a la construcción de un mayor número de espacios donde realizarlos.

“En el caso de Infinity nosotros construimos dentro de nuestro gaming center en Puruchuco la primera arena esports real de Peru, con capacidad de público para 200 personas, pantallas grandes, infraestructura de producción de alto nivel, donde hemos en 7 meses hemos hecho más de 40 torneos de diversas disciplinas de esports”, acotó.

Grand Theft Auto VI por fin escapa de la cárcel

Sin lugar a duda el videojuego más esperado del 2026 será la sexta entrega de “Grand Theft Auto” por Rockstar Games, a salir el 19 de noviembre de 2026.

“El gran protagonista del año va a ser GTA VI, probablemente el lanzamiento más importante de la década”, coincidió Aldair Torres.

Para muchos, "Grand Theft Auto VI" es el videojuego más esperado de la década. / Rockstar Games

Una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos, “Grand Theft Auto” revolucionó la industria de los videojuegos al popularizar el género de los ‘sandbox’ (cajas de arena), estilos de juegos en que le daban a sus usuarios espacios virtuales para que realicen las actividades que quieran. Y en el caso de esta saga, era cometer crímenes, permitiendo a sus jugadores el realizar sus fantasías más violentas en una ciudad virtual.

Las expectativas están doblemente altas porque han sido 13 años desde la salida de la previa entrega de la saga, “Grand Theft Auto V”, un videojuego que rompió récords de ventas al despachar alrededor de 220 millones de unidades desde su salida en septiembre de 2013, un número pasmoso que solo ha sido superado hasta la fecha por “Minecraft” con 350 millones de unidades vendidas.

Curiosamente, inicialmente se esperaba que “GTA VI” se estrenara en PlayStation 5 y Xbox Series X/S en el último trimestre del 2025, pero el título ha sido postergado en dos ocasiones, pasando primero del 26 de mayo del 2026 a su fecha actual del 19 de noviembre de este año. Un tiempo adicional que Rockstar Games afirma les permitirá pulir el juego “con el nivel de perfección que esperan y merecen”, algo que no ha hecho más que afanar las llamas de la anticipación de sus cientos de miles de fans, aunque algunos temen que una postergación adicional podría estar en el horizonte.

Otros videojuegos a salir

Y si bien “Grand Theft Auto VI” es el indiscutible titán de la industria de los videojuegos en el 2026, esto no significa que el resto de estudios estén pasando el año pateando latas, con varios esperados títulos a ser estrenados en los próximos meses.

Podríamos pasar todo el día mencionándolos, pero algunos de los que vale la pena destacar es “Code Vein 2”, un ‘soulslike’ de Bandai Namco protagonizado por personajes vampíricos que verá la luz del día el próximo 29 de enero.

“Resident Evil Requiem”, noveno juego en la popular saga de terror de Capcom a salir el 27 de febrero, trayendo consigo de vuelta al popular protagonista de la serie Leon S. Kennedy y que sus creadores afirman servirá como epílogo a la franquicia. No es el único título de la compañía japonesa, que también estrenará su intrigante shooter de ciencia ficción “Pragmata” el 24 de abril y revivirá la franquicia “Onimusha” con “Way of the Sword” en una fecha no especificada del 2026.

Resident Evil Requiem llegará en febrero del 2026.

También debemos resaltar el estreno de “007 First Light” el 27 de mayo, un nuevo título de James Bond hecho por los desarrolladores de “Hitman” IO Interactive que pretende contar la historia no tan explorada del agente británico cuando todavía era un novato o “Control Resonant”, secuela de mi juego favorito del 2019, que nos pone en los zapatos del antagonista de la historia original en una nueva aventura por las calles de Nueva York tan misteriosa como su fecha de salida (la cual aún no ha sido revelada).

Microsoft, que se ha pasado los últimos años devorando a grandes estudios de videojuegos como Activision, ha preparado un particularmente poderoso catálogo para este año para celebrar el 25 aniversario de la salida de su consola Xbox, trayendo de vuelta a pilares de su catálogo como “Gears of War: E-Day”, “Fable”, “Forza Horizon” y “Halo” en fechas aún no especificadas del 2026. Su éxito será particularmente importante para el conglomerado, ya que este año prescindirá de un nuevo título de “Call of Duty”, su usual bala de plata.

Su rival Sony quizás no tiene un catálogo tan poderoso para el 2026, pero sí mantienen unas bajo la manga con “Marvel’s Wolverine” por Insomniac Games, creadores de los tremendamente exitosos “Marvel’s Spider-Man” 1 y 2, una aventura más sangrienta protagonizada por el popular miembro de los X-Men.

Switch 2, año 2

No, no nos olvidamos de Nintendo, pero la empresa japonesa merece una categoría aparte. Y es que si bien el 2025 fue un indudable éxito en la categoría de ‘hardware’ gracias a la salida de su nueva consola Switch 2, vendiendo alrededor de 10,36 millones de unidades entre su salida en junio y finales de septiembre del mismo año, su oferta en cuanto a ‘software’ ha sido mucho más modesta.

Solo tenemos que notar que cuestión de juegos exclusivos para la consola, solo destacó como nuevo juego “Donkey Kong Bananza” y “Mario Kart World”, así como versiones mejoradas de videojuegos de Switch 1 como “The Legend of Zelda: Breath of the Wilds” y “Tears of the Kingdom”, mientras que otros juegos importantes como “Metroid Prime 4” y “Pokémon Legends: Z-A” estuvieron disponibles también en la consola original, haciendo prescindible comprar el nuevo modelo.

Customers purchase Nintendo Switch 2 at an electronics retailer in Tokyo on June 5, 2025. With shops planning midnight launch parties after a run on pre-orders, Nintendo releases the Switch 2 on June 5, hoping to score record early sales for the games console. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP) / KAZUHIRO NOGI

Es algo que Nintendo ciertamente sabe, y su catálogo de videojuegos exclusivos se ha enfocado ahora en el Switch 2, con títulos como “Mario Tennis Fever” (12 de febrero), “Yoshi and the Mysterious Island” (2026), “Fire Emblem: Fortune’s Weave” (2026) y “The Duskbloods” (2026) solo llegando a la nueva consola, aunque si esto será suficientes para convencer a los jugadores de que es imprescindible actualizar su hardware será algo difícil de predecir.

Pero quizás Nintendo tiene una importante arma secreta, ya que el 2026 se cumplen dos importantes hitos para dos de las más populares franquicias de la compañía con Pokémon cumpliendo 30 años y The Legend of Zelda llegando a los 40. En cuestión a la primera, se podría decir que Nintendo ya está celebrando el año con la salida de títulos como “Pokémon Pokopia” (5 de marzo) y “Pokémon Champions” (2026), pero un posible anuncio de que la siguiente entrega en la franquicia será exclusivo para el Switch 2 podría ser suficiente para que muchos de los fans compren la consola. Por el lado de Zelda, se sabe que la compañía prepara la salida de la película para el 2027, pero el anuncio de un nuevo juego exclusivo para la nueva consola también podría ser el factor decisivo para que muchos de sus fans terminen encontrándola imprescindible.

El controversial rol de la IA

Ninguna industria se ha visto libre de las consecuencias de los avances en inteligencia artificial y la de los videojuegos no es excepción, donde ha dejado marcas importantes y controversiales en cuanto a su uso.

Por el momento, la tecnología parece rechazada por los consumidores y artistas mientras que es abrazada más que nada por las grandes compañías como Ubisoft, EA, Activision, Sony y Microsoft como manera de facilitar funciones, con incluso queridos estudios como Larian - creadores de “Baldur’s Gate 3” - confirmando que están experimentando con usar inteligencia artificial generativa en algunos de sus procesos para su nuevo título “Divinity”, aunque asegurando que no utilizarán estos productos en el videojuego mismo y que no reemplazarán a los artistas.

"Clair Obscure: Expedition 33", uno de los juegos más exitosos del 2025, perdió sus galardones en The Indie Game Awards por su uso de inteligencia artificial generativa. / Sandfall Interactive

Esta animadversión contra las tecnología de IA ha sido lo suficientemente fuerte que causó que los Indie Game Awards retiraran el premio a Juego del año y Juego debut a “Clair Obscure: Expedition 33” luego de que se revelara que utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa durante el desarrollo del videojuego. Cabe ver cómo esta resistencia a lo IA terminará por influenciar a las empresas y los patrones de compra de los ‘gamers’.

El estremecedor incremento del precio del RAM y otros componentes para PC

Otra de las consecuencias del ‘boom’ de la inteligencia artificial ha sido un incremento masivo de los precios de los componentes necesarios para su funcionamiento como memorias RAM, tarjetas de video y almacenamientos SSD, tristemente los mismos que son utilizados para construir PCs y las consolas donde jugamos nuestros videojuegos.

El más distintivos de los cambios ha sido el precio del RAM, que en ocasiones se han incrementado a un 500% más de lo que costaban hace unos meses mientras empresas productoras como SanDisk, Samsung y Micron encuentran que su inventario está siendo devorado los servidores para IA.

“Lo que está pasando con los precios de SSD y RAM es consecuencia directa del boom de la inteligencia artificial, donde los grandes centros de datos están absorbiendo gran parte de la producción global y eso reduce la oferta para el mercado de PCs, encareciendo los componentes”, señala Aldair Torres.

Otro componente importante para hacer una PC gamer, la tarjeta de video, también podría ver un incremento adicional de precio, a pesar de ser ya una de las partes más costosas de una computadora, con el sitio Newsis anunciando que tanto Nvidia como AMD planean aumentar “significativamente” sus precios a lo largo de 2026. Un ejemplo escalofriante es que las Nvidia RTX 5090 pasarán de su ya caro costo de US$1.999 al impensable monto de US$5.000, pasando del umbral de componentes electrónicos al de vehículos automotrices.

Y más preocupante aún es que es una tendencia que parece no se va a revertir en el futuro cercano, con Micron anunciando en diciembre de 2025 que estaba saliendo del mercado de productos para consumidores para enfocarse principalmente en proveer a las grandes empresas IA.

Y si bien puedes pensar que esto no tiene nada que ver contigo, que no vas a construir una PC en el futuro cercano o comprar una consola de videojuegos, el incremento de los precios de estos componentes no solo afectará los precios de las computadoras, sino también dispositivos como televisores inteligentes y teléfonos celulares.

¿Bajarán estos precios? Es difícil de predecir, consideró Aldair Torres. “La historia reciente nos muestra que estos precios no suben por una sola razón puntual, sino por olas tecnológicas. Hace unos años con las tarjetas de video fue por el minado de criptomonedas; hoy es la inteligencia artificial la que mantiene esa presión sobre este mismo componente”, consideró. “Entonces, mientras el desarrollo tecnológico siga avanzando y necesite cada vez más capacidad de cómputo, es probable que los precios se estabilicen por momentos, pero no que vuelvan a los niveles de hace varios años. Más que una corrección total, vemos un nuevo estándar de precios.”

Steam Machine

El incremento de los precios de los componentes de PC puede hacer que las computadoras prefabricadas se vuelvan un prospecto más interesante - y asequible - para aquellos que todavía quieran jugar en sus computadoras. Aquí entra el Steam Machine, una consola de sobremesa anunciada por Valve en noviembre del 2025 equipada con una CPU AMD Zen 4 de 6 núcleos y una GPU RDNA3 que le permitirán ofrecer una experiencia de juego 4K a 60 fotogramas por segundo.

El Steam Frame, Steam Machine y Steam Controller se unen al Steam Deck en las ofertas de hardware de Valve. / Valve

Ahora, es necesario recordar que esta no es la primera vez que Valve incursiona en el mercado de consolas, sacando su primera línea de Steam Machine en 2015, descontinuada solo tres años después ante la indiferencia del público. Pero desde entonces la compañía ha lanzado su popular línea Steam Deck (2022), que ha reavivado el interés por las consolas portátiles, por lo que algo debe haber aprendido de la empresa.

Ahora, algo que considerar en torno a la Steam Machine es que Valve todavía no ha revelado el precio que tendrá el dispositivo, aunque al momento de su anuncio en noviembre de 2025 se especulaba que estos rondarían entre US$400 y US$800, pero estos estimados se realizaron mucho antes de que los costos de los componentes para computadoras se dispararan a la estratósfera.

De todos modos, si Valve logra ofrecer lo que promete a un precio todavía asequible, podría ser una solución para muchos que podrían quedarse de otro modo fuera de jugar en una computadora en el próximo año o cuando termine saliendo el esperado producto.

Nuevas consolas

El Steam Machine no es la única consola que se espera con expectativas y tanto fans de Xbox y PlayStation también buscan con ansias alguna pizca de información que apunte a la nueva iteración de estos dispositivos.

Hay razones para pensar que están cerca a salir. Primero, tanto Microsoft como Sony han confirmado que están trabajando en una nueva consola. Segundo, estamos entrando al sexto año desde la salida de ambos aparatos - noviembre del 2020 - y estos ciclos duran usualmente cinco años, aunque los últimos han durado siete, por lo que un anuncio, si bien no necesariamente una fecha de estreno, está dentro de lo posible para el 2026.

Sin embargo, recomendamos no tener demasiadas esperanzas de un anuncio, con un reciente informe de Insider Gaming Network señalando que la nueva generación de consolas habrían sido postergadas para el 2027 y hasta el 2028. ¿La razón? El tremendo incremento de precios de los componentes para PC causado por el ‘boom’ de la IA.