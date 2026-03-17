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Imágenes de los prototipos “Quiri”, “Oro manchado” y “Politikito”, videojuegos creados por estudiantes en el workshop Telar para explorar problemas sociales del país.
Imágenes de los prototipos “Quiri”, “Oro manchado” y “Politikito”, videojuegos creados por estudiantes en el workshop Telar para explorar problemas sociales del país.
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Los embates políticos que el Perú ha vivido en los últimos años han contribuido a un creciente desencanto entre los jóvenes, cada vez más distantes del debate público. En plena campaña electoral surge una pregunta: ¿es posible captar su atención mediante uno de los recursos predilectos de su generación? Hablamos de los videojuegos.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.