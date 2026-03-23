Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Avión aterrizando.
Avión aterrizando.
/ Unsplash
Por

Pese al aumento de conflictos armados y a la presencia de drones y misiles en varias regiones del mundo, la aviación comercial sigue siendo uno de los medios de transporte más seguros. Cada día despegan más de 100.000 vuelos en el planeta y la probabilidad de sufrir un accidente grave continúa siendo inferior a uno entre varios millones de trayectos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.