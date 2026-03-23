Pese al aumento de conflictos armados y a la presencia de drones y misiles en varias regiones del mundo, la aviación comercial sigue siendo uno de los medios de transporte más seguros. Cada día despegan más de 100.000 vuelos en el planeta y la probabilidad de sufrir un accidente grave continúa siendo inferior a uno entre varios millones de trayectos.

La reciente escalada militar en Oriente Medio ha reavivado la inquietud entre viajeros que vuelan entre Europa y Asia. Sin embargo, expertos coinciden en que si las aerolíneas continúan operando determinadas rutas es porque el riesgo directo para los aviones comerciales es extremadamente bajo y está cuidadosamente gestionado.

Los conflictos sí han obligado a rediseñar los mapas de vuelo. Grandes corredores aéreos sobre zonas sensibles han sido cerrados y el tráfico se ha desviado hacia rutas más largas, especialmente sobre regiones como Egipto o el Cáucaso. Esto aumenta la carga de trabajo de controladores y tripulaciones, pero forma parte de un sistema altamente regulado que ajusta las rutas en tiempo real para mantener la seguridad.

Además, los aviones en vuelo son objetivos muy difíciles de impactar. Su velocidad, altitud y las rutas planificadas para evitar zonas de amenaza directa reducen significativamente el riesgo. En muchos casos, el mayor peligro se encuentra en tierra, como en infraestructuras aeroportuarias o por la caída de restos tras interceptaciones.

La aviación civil también opera bajo estrictos protocolos desarrollados tras incidentes pasados, como el derribo del vuelo MH17 en 2014. Desde entonces, el principio operativo es claro: si existe el mínimo riesgo de confusión con actividad militar, el espacio aéreo se cierra o los vuelos se desvían.

Para los pasajeros, el impacto más visible no suele ser la seguridad sino las consecuencias operativas. Cancelaciones, trayectos más largos, retrasos o precios más altos del combustible son algunos de los efectos de estas desviaciones, aunque la probabilidad de un incidente en pleno vuelo siga siendo extremadamente baja.