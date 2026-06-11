Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Moto voladora inspirada en Star Wars es un prototipo, pero firma ya permite separar un modelo con 2 mil dólares. (Imagen: x.com)
Moto voladora inspirada en Star Wars es un prototipo, pero firma ya permite separar un modelo con 2 mil dólares. (Imagen: x.com)
Por Redacción EC

Como salido del Cine. Esta moto voladora recuerda muy bien a la saga Star Wars, en especial el capítulo “El retorno del Jedi”, cuando los protagonistas llegan a Endor y son perseguidos por los stormtroopers a bordo de unas motos voladoras. Eso ya es una realidad gracias a la compañía Volonaut con su vehículo para movilidad personal denominado Airbike.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.