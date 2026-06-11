Como salido del Cine. Esta moto voladora recuerda muy bien a la saga Star Wars, en especial el capítulo “El retorno del Jedi”, cuando los protagonistas llegan a Endor y son perseguidos por los stormtroopers a bordo de unas motos voladoras. Eso ya es una realidad gracias a la compañía Volonaut con su vehículo para movilidad personal denominado Airbike.

El vehículo recibe el nombre de speeder bike en la icónica saga de ciencia ficción y el empresario polaco Tomasz Patan se ha empeñado en hacerlo realidad.

La firma compartió en sus redes sociales un video del vehículo, con unas secuencias similares a las escenas en Star Wars. Eso sí. El vehículo diseñado aun tiene bastantes diferencias.

Un informe de Car and Driver indica que la moto voladora tiene una estructura ultraligera en fibra de carbono, construida a partir de piezas realizadas en este mismo material mediante impresión 3D.

May the 4th Special: The Forest Moon Trauma.

Our Scout Trooper test pilot contract says he has to stay at least 50 feet away from all redwood trees. We don’t talk about the last time...This one time he promised to make it through at least one forest without hitting a single tree. pic.twitter.com/JOLN9F3wF8 — Volonaut (@Volonaut) May 3, 2026

Este diseño le permite un peso de solo 272 kilos. Además, puede alcanzar los 200 km/h en vuelo.

Lo interesante es que cuenta con un sistema de estabilización que ha sido desarrollado por la propia empresa. Para eso cuenta con una computadora de vuelo.

Otro detalle es que, aunque el vehículo alcanza cierta altura considerable, el conductor se mantiene libre. Es decir, no cuenta con cabina, lo que le da una visión panorámica pero también podría ser riesgoso. Según el medio, aun no se cuenta con un precio del vehículo y es más un prototipo.

Sin embargo, la página Xataka indica que los interesados pueden depositar 2.000 dólares no reembolsables para reservar. Luego se debe confirmar con 80.000 dólares y el costo total sería de unos 700 mil dólares.