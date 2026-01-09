¿Vuelven las cabinas de teléfono? México las recupera frente a la brecha digital y generacional

México ha recuperado las clásicas cabinas de teléfono en un proyecto impulsado por la empresa pública CFE Telecomunicaciones para hacer frente a la brecha digital y generacional en las zonas rurales del país.

Mientras que en España el uso de las cabinas es algo que ha pasado a la historia con la llegada del teléfono móvil y la desmantelación de la mayoría de instalaciones a partir de 2022, todavía hay países que apuestan por este tipo de comunicación.

Es el caso de México, donde la eléctrica CFE ha instalado cerca de 850 cabinas telefónicas desde que se anunció el proyecto hace casi dos años.

Con llamadas gratuitas, el país americano trata de combatir la brecha digital en zonas rurales, donde los habitantes no tienen garantizado el acceso a un dispositivo móvil.

“Con el proyecto de cabinas telefónicas se suma una alternativa para garantizar la conexión de la población que, a causa de la brecha generacional o digital, pueda ver afectada la comunicación con sus seres queridos”, ha explicado CFE en unas declaraciones recogidas por Expansión.