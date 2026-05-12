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"Vultures: Scavengers of Death" da la sensación de ser 'spin-off' perdido de la franquicia "Resident Evil".
"Vultures: Scavengers of Death" da la sensación de ser 'spin-off' perdido de la franquicia "Resident Evil".
/ Team Vultures
Por Juan Luis Del Campo

El mejor cumplido que le puedo hacer a “Vultures: Scavengers of Death” es que si alguien me hubiera dicho de que se trataba de un ‘spin-of’ de “Resident Evil” sacado en los 90 en el que intentaban aprovecharse de la creciente popularidad de juegos tácticos como “Final Fantasy Tactics” y “Parasite Eve”, les hubiera creído fácilmente.

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