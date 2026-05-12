El mejor cumplido que le puedo hacer a “Vultures: Scavengers of Death” es que si alguien me hubiera dicho de que se trataba de un ‘spin-of’ de “Resident Evil” sacado en los 90 en el que intentaban aprovecharse de la creciente popularidad de juegos tácticos como “Final Fantasy Tactics” y “Parasite Eve”, les hubiera creído fácilmente.

Y es que este título de los desarrolladores colombianos Team Vultures captura el espíritu del ‘survival horror’ que cautivó a los ‘gamers’ de esta era, aunque en una forma más parecida a títulos como “XCOM” o “Jagged Alliance”, donde el jugador y sus enemigos se mueven por turnos en un mapa creado a partir de entramados isométricos tridimensionales poblados por obstáculos, trampas y objetos destruibles que debes utilizar tácticamente para asegurar tu victoria.

Es una combinación curiosa que a primera vista podría parecer no funcionar, con tanto del horror actual basándose en los ‘jumpscares’, ruidos fuertes o imágenes inesperadas para causar shock en su espectador ejemplificado por la popularidad de juegos como “Five Nights at Freddy’s” y “Don’t Scream”, en los que un juego que te deja tomar tu tiempo antes decidir tu siguiente acción puede perder potencia.

El combate de "Vultures: Scavengers of Death" se desarrolla por turnos y en un área cuadriculada con movimiento limitado. / Team Vultures

Sin embargo “Vultures: Scavengers of Death” maneja perfectamente el otro elemento del ‘survival horror’ que es la tensión inherente de a lo desconocido y del tener un número limitado de suministros que debes usarlos de la manera más eficiente, donde cada disparo errado puede determinar si sales victorioso o no y dónde conservar una bala puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Creo que el videojuego que mejor encapsula esta sensación es el ya mencionado “XCOM”, sobre todo en la fase inicial de la misiones donde no sabes con certidumbre dónde están escondidos los alienígenas.

En el caso de “Vultures”, la presión se mantiene a lo largo del juego, ya que a medida de que vas aprendiendo la mejor manera de lidiar con tus contrincantes, aparecen variaciones más poderosas que te obligan a replantear tus estrategias.

Esto es ayudado por la pequeña, pero importante, variación en el modo de juego que presentan sus dos protagonistas, con Leopoldo, el hombre fuerte equivalente a Chris Redfield contando con la capacidad de reposicionar los objetos en el mapa, mientras que Amber, una mezcla entre Jill Valentine y Motoko Kusanagi, puede desplazarse rápidamente por los mapas gracias a un gancho de agarre. Aunque en este aspecto hubiera preferido una mayor diferenciación entre los personajes, con Leopoldo ofreciendo quizás mayor potencial cuerpo a cuerpo y Amber mayor habilidad en cuestiones sigilosas.

El juego te llevará a explorar áreas clásicas del 'survival horror' como estaciones de policía, mansiones y búnkeres subterráneos abandonados. / Team Vultures

Sobre la historia no hay mucho que decir, girando en torno a un siniestro conglomerado cuyos experimentos con un virus con la capacidad de borrar los umbrales entre la vida y la muerte. Es una trama familiar para los aficionados de “Resident Evil”, presentada con la suficiente capacidad para servir como aderezo al resto del juego y justificación para explorar estaciones de policía, mansiones dilapidadas y otras áreas de la aventura.

Y la exploración es una parte importante del juego. Vulture Team ha logrado crear mapas extensos que no se verían fuera de lugar en uno de los antiguos “Resident Evil”, poblándolos de suficientes secretos para recompensar a aquellos que busquen indagar debajo de lo obvio.

Aunque con esto no quiero decir que el juego es perfecto. Las animaciones son fieles a la era del primer PlayStation al que homenajean, pero no entiendo porqué al reposicionar objetos o cambiar de lugar con enemigos tus personajes parecen teletransportarse.

Los mapas en "Vultures: Scavengers of Death" son medianos, pero cuentan con secretos para recompenzar a aquellos con el empeño de explorarlos. / Team Vultures

La dificultad es también desigual en algunos niveles, en particular luego de que logras mejorar la navaja inicial, lo que te permite matar a cualquier zombie regular de un solo golpe si los agarras desprevenidos, aunque el problema palía cuando empiezan a aparecer enemigos especiales más seguido. Y si bien entiendo la necesidad de restringir la munición de las armas más poderosas, ¿es necesario darme un lanzador de granadas completamente vacío? Debo de admitir que fue una excelente manera de jugar con mis expectativas, pero no se si fue algo planeado o si todavía están trabajando en el balance del juego.

Pero estas son quejas menores para lo que ha sido un tiempo bastante entretenido con “Vultures: Scavengers of Death”. Los desarrolladores han creado aquí un monstruo de Frankestein con su mezcla de géneros, pero más que una abominación el resultado es una muestra de amor y entendimiento del ‘survival horror’ y los juegos de estrategia que todos sus aficionados van a disfrutar.