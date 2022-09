La mañana de este martes, la aplicación social que proporciona información sobre el tránsito en tiempo real y navegación asistida por GPS, Waze, presentó fallas en sus servicios a nivel mundial. Los usuarios calificaron la situación como “una verdadera tragedia” y se mostraron “perdidos” y “desorientados” en las redes sociales.

Desde la madrugada, las redes sociales se inundaron de mensajes que exponían la inquietud de los usuarios del servicio, que se preguntaban si Waze había dejado de funcionar o se trataba de un fallo en sus celulares. Desde distintas partes del mundo, pero con la misma preocupación, los ciudadanos coincidieron: la aplicación presentó fallas a nivel mundial.

La plataforma digital Downdetector, que alerta sobre el estado de los sitios web, informó hoy de que las quejas de los usuarios arrancaron minutos antes de las 7 de la mañana, y tuvo su pico de quejas a las 11 horas, con 44 informes recibidos. Así, el 88% reflejó que tuvo problemas con la conexión del servidor, mientras que el 12% restante señaló la aplicación.

Y ahora.sin waze que hacemos 😬 pic.twitter.com/dWjrajtSDD — Javier Abal (@jabal1979) September 6, 2022

“El mapa en tiempo real me aparece en blanco” o “ni siquiera se me abre la aplicación” fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las redes sociales. Otros admitieron que tenían miedo de salir a manejar sin el respaldo de la plataforma. “No anda Waze, así que tendré que confiar en mi instinto”, escribió @GeorgeBes7. “Es como mi voz de la consciencia, si me falta, tomo las peores decisiones de mi vida”, apuntó @JuanAngarita.

Por el momento, la plataforma no realizó ningún comunicado oficial acerca de las fallas en sus servicios ni argumentó los motivos.

GDA / La Nación / Argentina