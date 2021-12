Para Ford la mejor manera de cerrar un año lleno de lanzamientos de primera línea, es con la presentación de un nuevo vehículo. Esta vez, se trata de un nuevo integrante de la familia F-150: la All New F-150 Raptor, que promete satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes. Todo esto lo podrás vivir en una presentación virtual que se realizará este jueves 9 de diciembre, desde las 8:00 p.m., en la FanPage del diario El Comercio.

Se trata de la camioneta pick-up más vendida del mundo, que estrena una versión Raptor en el Perú, diseñada por el equipo de Ford Performance, que tiene como objetivo que la experiencia de conducción sea sobresaliente, en especial en off-road de alto impacto, pero siempre garantizando la seguridad de llegar y domar cualquier terreno a sus usuarios.

Esta nueva pick-up tiene de todo: motor 3.5L V6 Ecoboost bi-turbo de 450 HP, caja automática de 10 velocidades de cambios inteligente, cuatro tipos de tracción, siete modos de manejo, una renovada suspensión trasera, entre muchas otras importantes características.

Pero eso no es todo, pues la All New F-150 cuenta con el paquete Ford Co-Pilot 360 , uno de los sistemas de asistencia al conductor más avanzados de la industria y con mecanismos semiautónomos que garantizan una conducción confiable y placentera.

Ya sabes que para conocer más detalles sobre la All New F-150 Raptor de Ford deberás conectarte a la fanpage de El Comercio, este jueves 9 de diciembre, minutos antes de las 8:00 p.m.





