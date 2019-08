What3words, la aplicación que puede salvarte la vida con 3 palabras

Tres palabras elegidas al azar salvaron a Jess Tinsley y a los amigos con quienes se perdió en un bosque en una noche oscura y húmeda.



Kicked. Converged. Soccer. (Golpeado. Convergente. Fútbol.).

El grupo había planeado dar un paseo de 8 km por el bosque de Hamsterley Forest (2.000 hectáreas), en el condado de Durham, en el noreste de Inglaterra, un domingo por la noche. Pero después de tres horas, se perdieron irremediablemente.

A las 22:30, encontraron un lugar con señal telefónica y llamaron a los servicios de emergencia ingleses: el 999.



"Una de las primeras cosas que el operador nos dijo que hiciéramos fue descargar la aplicación What3words", dijo Tinsley.



"Nunca había oído hablar de ella".



Un minuto después de descargarla, la policía le dijo que sabía dónde estaba el grupo. El equipo de búsqueda y rescate de montaña encontró con rapidez a los caminantes, que estaban empapados y helados.

El bosque de Hamsterley cubre una gran área del condado de Durham.

"Le dije a todos los que conozco que se descarguen esta aplicación", contó Tinsley.



"Uno nunca sabe cuándo se perderá y la necesitará".

57 billones de cuadrados

What3words indica una ubicación muy específica.



Sus desarrolladores dividieron el mundo en 57 billones de cuadrados de 3x3 metros y a cada uno le asignaron una combinación de tres palabras única y elegida al azar.



Por ejemplo, el número 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro de Reino Unido, tiene como dirección slurs.this.shark (insultar.este.tiburón), mientras que la del área del frente, donde se congrega la prensa, es stage.pushy.nuns. (escenario.agresivas.monjas)



La idea nació de los problemas relacionados con el correo postal del fundador de la compañía, Chris Sheldrick, que creció en la zona rural de Hertfordshire.



"Nuestro código postal no dirigía a nuestra casa", dijo.

"Nos acostumbramos a recibir el correo de otros o a tener que esperar en la pista a los repartidores de comida".

Chris Sheldrick fundó What3words en 2013. (Foto: What3words )

Sheldrick trabajó una década en la industria de la música, donde, entre otras cosas, tenía que lograr que las bandas acudieran a las puertas de entrada específicas de los recintos, algo que también contribuyó a su frustración.



"Traté de hacer que la gente usara longitudes y latitudes, pero eso nunca prosperó", afirmó Sheldrick.



"Eso me hizo pensar, ¿cómo puedes comprimir 16 dígitos en algo mucho más fácil de usar?"

"Hablando con un matemático, descubrimos que había suficientes combinaciones de tres palabras para cada lugar del mundo".



De hecho, 40.000 palabras bastaron.



La compañía comenzó en 2013 y ahora da empleo a más de 100 personas en su sede de Royal Oak, al oeste de Londres.

Mongolia ha adoptado What3words para su servicio postal y la guía de Lonely Planet para ese país proporciona direcciones de tres palabras para sus atractivos turísticos.

Mongolia ha adoptado What3words para su sistema postal.

Mercedes Benz también ha incluido su sistema en sus automóviles y What3words ahora se está utilizando en 35 idiomas.

Poco conocida

Pero aún así, no hay suficientes personas que lo sepan, según Lee Wilkes, jefe de personal del Servicio de Bomberos y Rescate de Cornwall, uno de los 35 servicios de emergencia ingleses y galeses que se han registrado en el sistema.



"Elimina toda ambigüedad sobre dónde debemos estar", dijo.



El sistema ayudará a combatir incendios en grandes zonas rurales, por ejemplo, en páramos, dijo Wilkes.

"En lugar de decir 'reúnase en la puerta y luego diríjase desde allí', podemos ser absolutamente específicos sobre adónde debe llegar nuestro equipo", dijo Wilkes.



"Será un servicio mucho más efectivo. Estamos muy entusiasmados con eso".



"Sería impertinente de mi parte decir que esto se convertirá en algo común, pero realmente creo que podría serlo".

"Simplemente no puedo ver un inconveniente".

Quienes necesiten ayuda en áreas remotas pueden usar la aplicación para que los servicios de emergencia los ubiquen, según la policía.

Si las personas no tienen la aplicación, los servicios de emergencia pueden enviar un mensaje de texto con un enlace web a sus teléfonos.



Pero eso requiere de contar con señal. La aplicación, en cambio, no necesita una señal telefónica para decirle a alguien su ubicación de tres palabras.



"Digamos que hubo un grupo en la montaña y uno resultó herido", dijo Sheldrick.



"No tienen señal para pedir ayuda, pero aún pueden ver su ubicación de tres palabras".

"Alguien del grupo puede bajar con esa información y luego se la dice a los servicios de emergencia, que sabrán exactamente dónde ir a buscar a la persona lesionada".



La policía de South Yorkshire lo usó para ubicar a un hombre de 65 años que quedó atrapado

Los servicios de emergencia están instando a las personas a descargar esta aplicación gratuita.



La policía de South Yorkshire lo usó para ubicar a un hombre de 65 años que quedó atrapado después de caerse de un terraplén ferroviario en Sheffield.



El Servicio de Bomberos y Rescate de North Yorkshire halló a una mujer que había chocado su auto pero no estaba segura de dónde estaba.



Y la policía de Humberside pudo resolver rápidamente un secuestro después de que la víctima pudo decirle a los agentes exactamente dónde estaba retenida.



"Esa era una situación crítica en cuanto a tiempo y poder usar una dirección de tres palabras significaba que los oficiales podían llegar mucho más rápido, rescatar a la rehén y arrestar a un hombre", dijo Sheldrick.

"Eso nos hizo comprender cómo el trabajo que estamos haciendo es tan importante".



La aplicación permite a los servicios de emergencia saber exactamente adónde deben ir.

La policía de Humberside también utilizó el sistema para encontrar a un grupo de extranjeros, entre los que había una mujer embarazada dando a luz. Estaban atrapados dentro de un contenedor de envío en un puerto.



"El puerto tenía más de 20.000 contenedores y sabíamos que necesitábamos llegar a ellos rápidamente", dijo el supervisor de la sala de control de ese cuerpo, Paul Redshaw.

Se le dijo al grupo que descargara la aplicación y pronto fueron encontrados.



"No tengo dudas en mi mente de que estos incidentes podrían haber tenido resultados muy diferentes si no hubiéramos podido usar What3words", aseguró Redshaw.