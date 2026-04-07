Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

WhatsApp mantendrá sus canales gratuitos a la par que da la opción de crear canales con suscripciones.
WhatsApp mantendrá sus canales gratuitos a la par que da la opción de crear canales con suscripciones.
/ WHATSAPP
Por Agencia Europa Press

WhatsApp está trabajando en una nueva opción de canales de pago, un sistema de monetización con el que los usuarios podrán pagar una suscripción para recibir contenido exclusivo, además de continuar accediendo a las actualizaciones gratuitas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.