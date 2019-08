WhatsApp Web: ¿Cómo desactivar el incómodo sonido de notificación?

WhatsApp Web es un servicio oficial de la aplicación que se puede utilizar desde el navegador. No es un programa web, porque la conexión a WhatsApp no se realiza a través de la PC, sino por medio del móvil. Esto significa que si no tienes el teléfono cerca no podrás utilizar la versión de escritorio de la app.

Esta plataforma brinda facilidad de comunicarse, pues no estaremos pegados al teléfono respondiendo mensajes. Sin embargo, hay una característica que suele ser molestosa, la alerta que suena cada vez que nos envían un mensaje.

Ante ello, existe un método para desactivar los sonidos, así no tendrás que ponerte audífonos para evitar que alguien sepa que estás comunicándote por WhatsApp Web.

Cabe resaltar que para poder desactivar las alertas de las notificaciones de WhatsApp Web no es necesario instalar algún tipo de extensión. Estos son los pasos:

Primero hay que ir a la sección de Ajustes, ubicada al lado de la foto de perfil. Allí se debe pulsar en Configuración.

Después, se debe ir a Notificaciones. En él se mostrarán tres opciones: desactivar sonido, alertas en el escritorio y la vista previa. Elige el que creas conveniente.

Esos son los sencillos pasos para evitar las notificaciones ruidosas de WhatsApp Web.