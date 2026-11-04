Microsoft ha anunciado que Windows 11 ahora es hasta un 20 % más ágil en las acciones comunes al sistema, como el clic derecho o el explorador de archivos, y hasta un 40 % en la multitarea en las computadoras con 8 GB de RAM.
En una publicación de este martes, tras recordar que en julio situaron la optimización de memoria como un área prioritaria de Windows, el vicepresidente ejecutivo de Windows + Devices, Pavan Davuluri, ha informado de una actualización que se centra en el trabajo de optimización en tres áreas.
“Una gran experiencia de Windows empieza con una expectativa simple: tu PC debería responder cuando lo necesitas. Abres Inicio. Lanzas una app. Vuelves al documento o pestaña del navegador donde lo dejaste hace una hora y retomas el trabajo. Esos momentos diarios deberían sentirse rápidos y fiables”, señala Davuluri.
Para ello, han mejorado el uso de memoria en toda computadora con Windows 11, protegido las interacciones que han de sentirse inmediatas incluso bajo una carga de trabajo y asegurado que las ‘apps’ claves y Windows requieren menos memoria.
“La carga de trabajo todavía importa, y un PC con 16 GB o 32 GB puede encargarse de más. Pero con estos cambios, nos estamos asegurando de que puedas hacer más, incluso con 8 GB”, indica el ejecutivo de Windows + Devices, para subrayar a continuación “que Windows ahora mantiene hasta 2 GB más de los datos activos en memoria en vez de moverlos a un tipo de almacenamiento más lento, por lo que una app o pestaña abierta tiende menos a recargarse cuando vuelvas a ella”.
Estos trabajos se traducen en que las interacciones tipo abrir Inicio, la búsqueda, el clic derecho, abrir la configuración, iniciar la herramienta de recortes o una ventana del explorador de archivos se han mejorado en un 20 % comparado con la actualización de enero de 2026.
Además, la carga de la multitarea es un 40 % más rápida según pruebas hechas por Microsoft con una carga de ejemplo en un ordenador con 8 GB de RAM al abrir 20 pestañas en Edge, un vídeo 4K, varios archivos grandes de Word, PowerPoint y Excel, un explorador de archivos y Outlook, todo uno detrás de otro.
En lo que respecta a las mejoras de eficiencia de memoria, se traducen en un ahorro general de hasta 900 MB gracias a la optimización combinada de Windows, Microsoft Edge y las apps de Microsoft 365, de los que 360 MB corresponden a Word, PowerPoint, Excel y Outlook, y optimización de funciones en segundo plano para los widgets y el navegador Edge.
Estas mejoras ya están disponibles a través de la actualización de Windows 11 versión 26H2 (compilación 26300.9818 o superior).