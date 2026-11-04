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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La carga de la multitarea es un 40 por ciento más rápida según pruebas hechas por Microsoft.
La carga de la multitarea es un 40 por ciento más rápida según pruebas hechas por Microsoft.
/ Pixabay
Por Agencia Europa Press

Microsoft ha anunciado que Windows 11 ahora es hasta un 20 % más ágil en las acciones comunes al sistema, como el clic derecho o el explorador de archivos, y hasta un 40 % en la multitarea en las computadoras con 8 GB de RAM.

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