La discusión sobre el papel de las mujeres en la tecnología hoy apunta más allá de que accedan a educación o un primer empleo. (Foto referencial: magnific.com)
La discusión sobre el papel de las mujeres en la tecnología hoy apunta más allá de que accedan a educación o un primer empleo. (Foto referencial: magnific.com)
Por Redacción EC

¿Cuál es el papel de las mujeres en el desarrollo de la tecnología? Hoy el mundo vive un escenario diferente y profesionales, líderes, especialistas, empresas e instituciones vinculadas al ecosistema de innovación y tecnología, debatieron en el Perú sobre la participación de las mujeres y sus expectativas.

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