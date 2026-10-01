¿Cuál es el papel de las mujeres en el desarrollo de la tecnología? Hoy el mundo vive un escenario diferente y profesionales, líderes, especialistas, empresas e instituciones vinculadas al ecosistema de innovación y tecnología, debatieron en el Perú sobre la participación de las mujeres y sus expectativas.

La discusión se llevó a cabo en el Women in Technology Summit 2026, bajo el concepto “BEYOND: Más allá del liderazgo en tecnología”.

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Uno de los principales mensajes del encuentro fue que cerrar las brechas de participación femenina requiere ir más allá del acceso a la educación y al primer empleo. La discusión también debe considerar la permanencia, especialización, desarrollo de carrera y acceso a posiciones de liderazgo.

“Necesitamos dejar de hablar únicamente de cuántas mujeres ingresan a las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y comenzar a preguntarnos cuántas logran desarrollar una trayectoria profesional, acceder a posiciones de decisión y convertirse en referentes para las nuevas generaciones”, señaló Lucero León, presidenta de Women in Technology Summit.

Así se desarrolló el Women in Technology Summit 2026, donde se debatió el actual papel de las mujeres en el desarrollo de tecnología. (Foto: Difusión)

Así se desarrolló el Women in Technology Summit 2026, donde se debatió el actual papel de las mujeres en el desarrollo de tecnología. (Foto: Difusión)

Tecnología y nuevas oportunidades

Durante la jornada también se abordó el impacto de la transformación digital y las nuevas tecnologías en el mercado laboral, así como la necesidad de preparar al talento para un entorno profesional que demanda nuevas competencias.

El encuentro permitió además conectar a mujeres profesionales, estudiantes, jóvenes talentos, empresas y organizaciones, generando espacios de networking, intercambio de experiencias y colaboración.

Para los organizadores, estas conexiones son relevantes para fortalecer una comunidad profesional capaz de acompañar a las mujeres durante las distintas etapas de su carrera y facilitar el acceso a nuevas oportunidades. “Queremos que Women in Technology sea más que un evento. Buscamos construir una comunidad que genere conexiones, comparta conocimiento y contribuya a que más mujeres puedan encontrar oportunidades para crecer en tecnología y asumir roles de liderazgo”, agregó León.

Del talento a los espacios de decisión

Otro de los temas centrales fue la importancia de incrementar la presencia femenina en los espacios donde se toman decisiones sobre innovación, transformación digital y desarrollo tecnológico. La incorporación de diferentes perspectivas dentro de las organizaciones puede contribuir a enriquecer los procesos de innovación y responder a las nuevas demandas de un mercado laboral en transformación.

En ese contexto, el Women in Technology Summit 2026 planteó la necesidad de que empresas, instituciones educativas y organizaciones trabajen de manera articulada para generar condiciones que permitan desarrollar y retener talento femenino especializado.