¿Cuál es el papel de las mujeres en el desarrollo de la tecnología? Hoy el mundo vive un escenario diferente y profesionales, líderes, especialistas, empresas e instituciones vinculadas al ecosistema de innovación y tecnología, debatieron en el Perú sobre la participación de las mujeres y sus expectativas.
¿Cuál es el papel de las mujeres en el desarrollo de la tecnología? Hoy el mundo vive un escenario diferente y profesionales, líderes, especialistas, empresas e instituciones vinculadas al ecosistema de innovación y tecnología, debatieron en el Perú sobre la participación de las mujeres y sus expectativas.
La discusión se llevó a cabo en el Women in Technology Summit 2026, bajo el concepto “BEYOND: Más allá del liderazgo en tecnología”.
Uno de los principales mensajes del encuentro fue que cerrar las brechas de participación femenina requiere ir más allá del acceso a la educación y al primer empleo. La discusión también debe considerar la permanencia, especialización, desarrollo de carrera y acceso a posiciones de liderazgo.
“Necesitamos dejar de hablar únicamente de cuántas mujeres ingresan a las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y comenzar a preguntarnos cuántas logran desarrollar una trayectoria profesional, acceder a posiciones de decisión y convertirse en referentes para las nuevas generaciones”, señaló Lucero León, presidenta de Women in Technology Summit.
Tecnología y nuevas oportunidades
Durante la jornada también se abordó el impacto de la transformación digital y las nuevas tecnologías en el mercado laboral, así como la necesidad de preparar al talento para un entorno profesional que demanda nuevas competencias.
El encuentro permitió además conectar a mujeres profesionales, estudiantes, jóvenes talentos, empresas y organizaciones, generando espacios de networking, intercambio de experiencias y colaboración.
Para los organizadores, estas conexiones son relevantes para fortalecer una comunidad profesional capaz de acompañar a las mujeres durante las distintas etapas de su carrera y facilitar el acceso a nuevas oportunidades. “Queremos que Women in Technology sea más que un evento. Buscamos construir una comunidad que genere conexiones, comparta conocimiento y contribuya a que más mujeres puedan encontrar oportunidades para crecer en tecnología y asumir roles de liderazgo”, agregó León.
Del talento a los espacios de decisión
Otro de los temas centrales fue la importancia de incrementar la presencia femenina en los espacios donde se toman decisiones sobre innovación, transformación digital y desarrollo tecnológico. La incorporación de diferentes perspectivas dentro de las organizaciones puede contribuir a enriquecer los procesos de innovación y responder a las nuevas demandas de un mercado laboral en transformación.
En ese contexto, el Women in Technology Summit 2026 planteó la necesidad de que empresas, instituciones educativas y organizaciones trabajen de manera articulada para generar condiciones que permitan desarrollar y retener talento femenino especializado.
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