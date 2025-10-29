La NASA logra poner en vuelo su avión experimental supersónico y silecioso, el X-59, que ha trabajado con la contratista militar Lockheed Martin. Se trata de un prototipo y ha logrado volar por primera vez.

Se conoció que este avión despegó desde las instalaciones de Skunk Works en la Planta 42, que pertenece a la Fuerza Aérea de los EE.UU, en California.

Para los especialistas se trata de un hito en la aviación moderna. Según detalló Lockheed Martin, el demostrador “funcionó exactamente como estaba previsto, verificando las cualidades iniciales de vuelo y el rendimiento de los datos aéreos durante el aterrizaje”.

Informe de El Español señala que el avión X-59 pudo aterrizar poco después en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA en Edwards, California.

The X-59 has completed its first flight! 🎉✈️

A new era of supersonic flight begins with Skunk Works® and @NASA. pic.twitter.com/iqtNWC6TxJ — Lockheed Martin (@LockheedMartin) October 28, 2025

La empresa indicó que este nuevo avión ha demostrado “innovación y la experiencia de nuestro equipo conjunto”. La clave del X-59 está en reducir la explosión sónica producida al romper la barrera del sonido, que caracterizó al desaparecido avión comercial Concorde.

Para la firma aeroespacial el ensayo de este nuevo avión servirá de base “para el establecimiento de nuevos umbrales de ruido aceptables basados en datos para vuelos comerciales supersónicos sobre tierra”. Y es que un avión supersónico suele producir entre 110 y 140 decibelios, afectando a la población.

Pero no es el único modelo que promete ser silencioso. Otro avión supersónico que sigue esta línea es el XB-1 de Boom Supersonic.