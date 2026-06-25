Unos hombres revisan los escombros de los edificios derrumbados mientras intentan recuperar sus pertenencias tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026. Un terremoto doble, el más fuerte que ha sufrido Venezuela en más de un siglo, ha causado la muerte de al menos 164 personas y ha destruido varios edificios cerca de la capital, donde los residentes buscaban el 25 de junio a sus familiares desaparecidos. (Foto de Federico PARRA / AFP)
Unos hombres revisan los escombros de los edificios derrumbados mientras intentan recuperar sus pertenencias tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026. Un terremoto doble, el más fuerte que ha sufrido Venezuela en más de un siglo, ha causado la muerte de al menos 164 personas y ha destruido varios edificios cerca de la capital, donde los residentes buscaban el 25 de junio a sus familiares desaparecidos. (Foto de Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Redacción EC

Un terremoto de 7,2 grados de magnitud y una poderosa réplica de 7,5 azolaron la tarde del 24 de junio Venezuela, dejando al menos 164 muertos y alrededor de mil heridos.

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