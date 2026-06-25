Un terremoto de 7,2 grados de magnitud y una poderosa réplica de 7,5 azolaron la tarde del 24 de junio Venezuela, dejando al menos 164 muertos y alrededor de mil heridos.

El movimiento telúrico, el más fuerte sufrido en el país en un siglo, también ha interrumpido los métodos de comunicación tradicionales como los teléfonos y ha sobrecargado las líneas de emergencia, lo que ha llevado a que personas utilicen las redes sociales en la esperanza de encontrar a sus familiares y amistades desaparecidos, incluyendo el resurgimiento de la aplicación X (antes Twitter), prohibida por el gobierno de Nicolás Maduro en 2024.

Usuarios venezolanos evadían la restricción utilizando VPN, programas que permiten ocultar su ubicación real, pero estas medidas se volvieron innecesarias a partir de la madrugada del jueves, cuando la aplicación pareció estar disponible en todo el país.

No es la primera vez que la red social, propiedad de Elon Musk, fue utilizada como herramienta durante un desastre natural de gran magnitud, con la aplicación siendo de ayuda para coordinar recursos, pedir ayuda y registrar daños en eventos como el terremoto y tsunami que arrazó la costa japonesa en 2011 y el huracán Sandy que golpeó a EE.UU. en 2012.

Cabe señalar que el levante de la prohibición de X/Twitter no es oficial y el gobierno de Delcy Rodríguez, quien tomó el poder a inicios del año luego de una operación estadounidense para deponer a Maduro, ciertamente tiene prioridades mucho más grandes en las labores de rescate, con cientos de personas aún desaparecidas.