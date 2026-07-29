La red social de Elon Musk se convierte en servicio financiero. (Foto: AFP)
La red social de Elon Musk se convierte en servicio financiero. (Foto: AFP)
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia Europa Press

La red social de Elon Musk, X, ha empezado a ofrecer un servicio financiero propio a los suscriptores de la plataforma, lo que les permitirá hacer pagos y transferencias y sacar dinero de cajeros

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