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Xbox está viviendo cambios estructurales en su estrategia de negocios. (Foto: Ina FASSBENDER / AFP)
Xbox está viviendo cambios estructurales en su estrategia de negocios. (Foto: Ina FASSBENDER / AFP)
/ INA FASSBENDER
Por Agencia Europa Press

La nueva CEO de Xbox, Asha Sharma, ha compartido las previsiones del futuro de la compañía, con una estrategia que se basará en apostar por una “plataforma global” que conecte jugadores y creadores y priorice el ‘hardware’, el contenido y los servicios, además de reevaluar los juegos exclusivos y poner el foco en los jugadores activos diarios.

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