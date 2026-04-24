La nueva CEO de Xbox, Asha Sharma, ha compartido las previsiones del futuro de la compañía, con una estrategia que se basará en apostar por una “plataforma global” que conecte jugadores y creadores y priorice el ‘hardware’, el contenido y los servicios, además de reevaluar los juegos exclusivos y poner el foco en los jugadores activos diarios.

Desde que cogió el liderazgo de Xbox en febrero, Sharma ha trasladado su intención de “asumir riesgos” y renovar su compromiso con los fans de la compañía de videojuegos. Así, anticipó el “regreso de Xbox” con nuevos modelos de negocio y nuevas formas de jugar.

Ahora, de la mano del director de contenidos de Xbox, Matt Booty, Sharma ha compartido su visión de futuro para la compañía de videojuegos, con una estrategia que pretende adaptarse a la industria “global y competitiva” actual, con una nueva plataforma global que “conecte a jugadores y creadores de todas partes”.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado, en el que ha matizado que la consola continuará en la base “ofreciendo una experiencia premium”, mientras que la nube llevará “esa experiencia a cualquier dispositivo”, continuando con su objetivo de llevar los juegos a cualquier lugar.

“Tus juegos, progreso, amigos e identidad permanecen contigo en consola, PC, móvil y nube”, pero lo harán bajo una fórmula “asequible, personal y abierta”. En este sentido, Sharma ha señalado que ofrecerán “precios flexibles” para facilitar empezar a jugar, con experiencias que se adapten a las necesidades de los jugadores.

Estos objetivos concuerdan con el plan de Microsoft para ofrecer suscripciones Xbox Game Pass flexibles que permitan a los usuarios elegir las condiciones de su plan, como se ha podido conocer recientemente.

“La experiencia se adaptará a ti, permitiéndote personalizar tu forma de jugar, ayudarte a encontrar lo que te gustará y conectarte con las personas adecuadas”, ha añadido.

Por otra parte, Sharma ha matizado que también estarán abiertos a trabajar con todos los creadores y desarrolladores “desde particulares hasta los estudios más grandes”, con la idea de ofrecer a cualquiera que lo necesite “las herramientas para llegar a una audiencia global”.

Los jugadores “están frustrados”

Esta estrategia responde a que, como ha explicado la directiva, “los jugadores están frustrados”, en un momento en el que la compañía ha lanzado menos novedades para funciones de la consola y la presencia de Xbox en PC “no es lo suficientemente fuerte”, sumado a que los precios “cada vez son más difíciles de mantener” por los usuarios, a pesar de la reciente disminución de precio para la suscripción de Xbox Game Pass.

La directiva ha señalado igualmente que las “experiencias clave”, como la búsqueda, el descubrimiento, las redes sociales y la personalización son “demasiado fragmentadas”, y que la nueva generación de jugadores llega “con expectativas diferentes”, dado que esperan “más contenido en lugares familiares”, además de querer “moldear los mundos en los que juegan” creando y socializando con otros jugadores, no solo jugando.

Por tanto, ha sentenciado que el modelo utilizado hasta ahora no será el que lleve a Xbox “hacia delante” y que, con el foco puesto en los jugadores activos diarios, la compañía tendrá en cuenta todos estos factores a mejorar para su “nueva era”.

Hardware y contenido

Entre las prioridades para Xbox en esta nueva etapa, Sharma ha hecho referencia al ‘hardware’, con el objetivo de “estabilizar” las consolas de la Gen9, es decir, sus consolas Xbox Series X y S, “como una base sana y de alta calidad”.

También ha hecho referencia al lanzamiento de Project Helix, la próxima consola de la compañía que ofrecerá liderazgo en rendimiento, además de mantener la reproducción de juegos tanto para consola como para PC.

En lo relativo al contenido, la compañía pretende aumentar su portafolio de franquicias, evolucionando sus alianzas y “fortaleciendo su calendario de 5 años”. Esto incluye plataformas juegos en directo y plataformas de creadores como Minecraft, Elder Scrolls y Sea of Thieves. Además, también tiene el objetivo de expandirse a mercados emergentes, audiencias móviles y regiones como China.

Reevaluar la exclusividad de los juegos

Para mejorar sus servicios, Xbox también está planteando fortalecer Xbox Game Pass con “una diferenciación clara”, utilizando las “fusiones y adquisiciones” para acelerar el crecimiento.

En este marco, Sharma ha matizado que prevén reevaluar su enfoque sobre los juegos exclusivos de Xbox, con respecto a su estrategia multiplataforma actual, que ha permitido el lanzamiento de títulos como Forza Horizon 5 para PlayStation 5.

“Reevaluaremos nuestro enfoque sobre la exclusividad, el ‘windowing’ y la inteligencia artificial (IA), y compartiremos más a medida que aprendamos y decidamos”, ha concluido. Todos estos cambios se llevarán a cabo dejando atrás Microsoft Gaming, para volver a consolidarse exclusivamente como Xbox.