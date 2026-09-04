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Xbox ha implimentado un límite de tiempo para jugar en la nube mediante Game Pass. REMITIDA / HANDOUT por XBOX Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/9/2026
Xbox ha implimentado un límite de tiempo para jugar en la nube mediante Game Pass. REMITIDA / HANDOUT por XBOX Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/9/2026
/ XBOX
Por Agencia Europa Press

Xbox ha anunciado cambios en las suscripciones Game Pass en relación al servicio de juego en la nube que, a partir de noviembre, quedará limitado a 15 horas mensuales en la modalidad Ultimate.

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