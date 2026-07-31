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Resumen

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La marca Xbox busca transformarse para sobrevivir a las nuevas generaciones.
La marca Xbox busca transformarse para sobrevivir a las nuevas generaciones.
/ INA FASSBENDER
Por Agencia Europa Press

La CEO de Xbox, Asha Sharma, quiere devolver a la plataforma a la senda del crecimiento, en cuanto a usuarios e ingresos, con cuatro prioridades estratégicas a las que ha denominado como “las cuatro C” y que se basan en ‘Core’, ‘Content’, ‘Creation’ y ‘Connection’ (Núcleo, Contenido, Creación y Conexión).

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