Microsoft ha lanzado una actualización de software con la que las consolas Xbox Series X y S cambiarán automáticamente su configuración a la opción de apagado (ahorro de energía) mientras no estén en uso, con lo que la consola reducirá el consumo de energía en el hogar sin afectar al rendimiento.

Se trata de una apuesta de la compañía tecnológica por la sostenibilidad y el ahorro de costes, además de un impulso para reducir el impacto ambiental de Xbox. De hecho, tal y como refleja Microsoft en su blog, esta iniciativa es un paso más para alcanzar el objetivo de ser “una empresa con emisiones negativas de carbono, agua positiva y cero residuos para el año 2030″.

Asimismo, la empresa líder en el sector de los videojuegos ha insistido en que se hacen responsables de las emisiones en el proceso tanto de producción como de distribución de sus productos. Pero también de las emisiones creadas con el uso de sus consolas y productos en los hogares de los usuarios.

En este sentido, Microsoft ha lanzado una actualización que afectará a las consolas Xbox Series X y S y que cambiará el modo de reposo que hay predeterminado cuando la consola no se utiliza. Ahora, con este ajuste, la consola no se quedará en modo suspensión, si no que se quedará en modo apagado (ahorro de energía).

Según explica Xbox, este modo reduce el consumo de energía de la consola hasta 20 veces en comparación con el modo suspensión. Además, no afecta ni al rendimiento ni a la capacidad del dispositivo para recibir actualizaciones nocturnas del sistema, los juegos o las aplicaciones, aunque la consola experimentará un tiempo de arranque más lento con respecto al modo suspensión.

Igualmente, Xbox ha subrayado la cantidad de energía que se puede ahorrar. Aunque puede variar según la consola y otros factores, los datos recabados reflejan que por cada dos consolas que cambien al modo apagado durante un año, se ahorrará la cantidad equivalente de carbono eliminada por un árbol durante una década.

Sin embargo, el usuario podrá volver a configurar el modo suspensión en cualquier momento “eligiendo el que mejor se adapte a sus necesidades”, según ha aclarado Xbox. Para ello deberá acudir a ‘Configuración’, tras ello pinchar en ‘General’ y ‘Opciones de energía’.

Aún así, la compañía ha mencionado que continuará experimentando opciones para que “todos los jugadores reduzcan su impacto ambiental” con nuevas opciones de modo de energía.

HORAS ACTIVAS

Microsoft también ha lanzado otras actualizaciones como la función ‘Horas activas’, que tiene que ver con aquellas consolas que continúen utilizando el modo de suspensión. Con ella, los usuarios podrán ajustar las horas activas de su consola, es decir, la Xbox se iniciará rápidamente y estará disponible para activación remota durante las horas activas seleccionadas.

Tras ello, una vez terminen las horas activas seleccionadas, la Xbox se apagará por completo para ahorrar energía. La diferencia es notable; en el modo suspensión la consola utiliza alrededor de 10 a 15 vatios cuando está en espera, mientras que cuando está apagada solo usa 0,5 vatios.

El número de horas y el periodo en el que esté en suspensión se puede configurar manualmente. Sin embargo, esta función también incluye una opción de ‘horas activas’, que se programa automáticamente dependiendo de las horas en las que se haya usado la consola anteriormente. “Cuanto más se utilice la consola, se obtendrá un mejor ajuste de horas activas”, señala Xbox.

DESCARGAS Y ACTUALIZACIONES CONSCIENTES DEL CARBONO

Otra novedad en las actualizaciones para Xbox tiene que ver con las actualizaciones y descargas. Ahora, se ejecutarán en un momento en el que la consola “pueda utilizar la mayor cantidad de energía renovable”.

De esta forma, Xbox programará las actualizaciones de juegos, aplicaciones y del sistema operativo en momentos específicos para que las emisiones de carbono sean las más bajas posibles utilizando una mayor proporción de la electricidad que proviene de fuentes bajas en carbono en la red eléctrica. Para que se programen estas descargas la consola tendrá que estar enchufada y conectada a Internet, además de tener acceso a los datos regionales de intensidad de carbono.

Esta opción solo está disponible para los usuarios que utilicen el modo apagado (ahorro de energía).