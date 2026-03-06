Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

YouTube está modificando el tiempo de publicidad en dispositivos de TV. (Foto:AFP)
YouTube está modificando el tiempo de publicidad en dispositivos de TV. (Foto:AFP)
Por Agencia Europa Press

YouTube ha comenzado a extender los anuncios sin omisión de hasta 30 segundos en su plataforma para la televisión de forma general, por lo que los usuarios deberán optar por pagar una suscripción Premium o esperar medio minuto para continuar visualizando el contenido en la plataforma.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.