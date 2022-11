YouTube Music y YouTube Premium, en conjunto, han conseguido 30 millones de suscriptores en un año. Esta cifra se suma a los 50 millones que se informó en 2021, consolidando 80 millones de usuarios que cuentan con una suscripción en estas versiones de la plataforma de videos.

“Los servicios de Música y Premium de YouTube agregaron 30 millones de suscriptores globales pagos en el transcurso de aproximadamente un año, lo que eleva el total a 80 millones. Esto marca un gran salto desde los 50 millones de suscriptores que YouTube informó en setiembre pasado, ya que más usuarios buscan obtener acceso a los beneficios que vienen con cualquiera de los servicios”, reporte The Verge.

En setiembre de 2021, la noticia fue que se había conseguido 20 millones de suscriptores en 12 meses. “Estos nuevos números indican que YouTube Music y Premium están creciendo aún más rápido este año que el anterior. En el informe del año pasado, YouTube dijo que agregó 20 millones de suscriptores en sus dos servicios en solo un año”, agrega el medio.

Pese a este gran crecimiento, YouTube no ha confirmado cuántos suscriptores específicamente ha tenido cada versión de la plataforma. “Google no desglosa sus números en ninguno de los informes, por lo que no está claro a qué funciones se suscriben los usuarios y cuántos suscriptores tiene cada servicio individual. También incluye a aquellos en pruebas gratuitas, lo que enturbia aún más los números”, añade el portal norteamericano.

Por este motivo, no se puede comparar YouTube Music con la competencia, pues no se ha hecho público un número exacto de suscriptores. “Es difícil saber cómo se compara YouTube Music con otros servicios de transmisión de música, ya que no sabemos cuántos suscriptores se dividen entre los dos servicios de YouTube, y Apple Music y Amazon Music son igualmente discretos”, concluye.

YouTube Music cuesta US$9,99 al mes y solo permite el acceso a un catálogo de música por stream, escuchar música offline y reproducción con el celular bloqueado. YouTube Premium, por su parte, cuesta US$11,99 al mes e incluye videos sin anuncios, descargas offline y reproducción de fondo. Además, incluye a YouTube Music y YouTube Kids.