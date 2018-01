Qué tiene de original Vevo y en qué se diferencia de YouTube

¿Eres de los que recurre a videos de YouTube para escuchar música?



Entonces es muy posible que te hayas encontrado con alguna de esas versiones que aparentan ser el video oficial de una canción pero cuando entras te muestran a un adolescente emocionado y cantando a voz en cuello frente a su cámara web.

Vevo es un acrónimo de 'Video evolution' (Video evolución). (Foto: M. A. Deley) Vevo es un acrónimo de 'Video evolution' (Video evolución). (Foto: M. A. Deley)

En eso consiste YouTube, en que cualquier persona pueda subir videos sobre lo que quiera y como quiera.



Vevo es una plataforma de videos musicales que solo admite las versiones oficiales hechas por los artistas, que deben pagar por tener su propio canal en ella.



Nació en 2009, después de que YouTube llegara a un acuerdo con discográficas para intentar amainar los enfrentamientos por los derechos de autor de la música que los usuarios subían a la plataforma.



Así, Vevo contaría con su propio sitio web pero también podría utilizar YouTube y otras plataformas para difundir sus videos y repartirse las ganancias procedentes de la publicidad.



Ocho años después, 25 millones de personas ven cada día un video de Vevo, que en 2017 registró un aumento del 30% en su facturación hasta alcanzar los US$650 millones, según informó el diario británico Financial Times.



La empresa espera alcanzar la rentabilidad este 2018, según dijo al periódico.



Aunque antes deberá encontrar un nuevo director general, ya que Erik Huggers, el responsable de la transformación que ha vivido la firma en los últimos dos años, anunció en diciembre que dejaba la compañía.



Canal oficial



La mayoría del público identifica a Vevo como la marca de agua que aparece en los videos de cantantes que ve por YouTube.



Pero la página web cuenta con algunas funciones propias que pueden resultar interesantes.



Por ejemplo, puedes organizar una watch party: hacer una playlist (lista de canciones) y compartirla con tus amigos para verla al mismo tiempo y comentarla en un chat que se abre al costado del video.



Si quieres ser de los primeros que ven el nuevo video de tu cantante favorito, puedes activar las notificaciones para que Vevo te avise apenas esté disponible.



Al ser el canal oficial de las discográficas, puedes estar seguro de que será el primer lugar donde los artistas suban lo último que graben.



Y de que no encontrarás imágenes borrosas o sonido de mala calidad, ya que no ha sido tomado de otros sitios sino que ha sido adaptado especialmente para la plataforma.

También cuenta con contenido exclusivo como conciertos o entrevistas a músicos en vivo.

Despacito es el video más visto en Vevo desde que se creó la plataforma. (Foto: Universal Music) Despacito es el video más visto en Vevo desde que se creó la plataforma. (Foto: Universal Music)

El año de los latinos



Vevo debe parte del éxito que tuvo en 2017 al flujo de publicidad que se desvió desde YouTube cuando marcas como AT&T y Verizon descubrieron que sus anuncios aparecían en videos que promovían temas como el terrorismo o la homofobia y optaron por retirarse de la plataforma, según informó Billboard.



Pero también fue el año en que registró un nuevo récord de reproducciones... gracias a dos latinoamericanos.



En general, el 2017 fue el año de los latinos para Vevo: siete de los 10 videos más vistos en la plataforma a nivel mundial correspondieron a cantantes latinoamericanos.



A Despacito le siguieron los colombianos Shakira y Maluma con Chantaje, que fue visto 2.000 millones de veces.



Hay que bajar a los sexto, noveno y décimo lugares para encontrar canciones en inglés.

