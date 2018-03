Traductor: En diez años podríamos comunicarnos con los perros | VIDEO

La facultad de comunicarse con los animales es un tema frecuentemente abordado por la ficción y los perros son una especie de sumo interés dentro de esta idea, debido a los estrechos lazos emocionales que tienen con los seres humanos.



Según un pronóstico presente en un estudio que el futurólogo William Higham realizó para Amazon, es muy probable que en los próximos 10 años aparezca el primer traductor para perros.

Higham tomó como referencia el trabajoo de Con Slobodchikoff, profesor emérito del departamento de ciencias biológicas de la Universidad del Norte de Arizona, quien ha pasado 30 años estudiando el comportamiento de los perritos de las praderas, que no deben ser confundidos con los canes, pues en realidad se trata de roedores.



Tras analizar con inteligencia artificial los sonidos emitidos por estos animales para llamarse mutuamente, Slobodchikoff llegó a la conclusión de que estos animales tenían un lenguaje complejo que ofrecía diversos matices.



El investigador de Arizona explica que es altamente probable que otros animales tengan sistemas de comunicación similares, por lo que actualmente está reuniendo dinero para desarrollar un sistema traductor para perros y gatos.



“Muchísimas personas adorarían el poder hablar con su gato o perro, o, al menos, darse cuenta de lo que ellos intentar comunicar”, señala Slobodchikoff.



---La demanda como fuente de la inventiva---

En la actualidad, la inteligencia artificial ha experimentado un gran crecimiento y está presente en diversos aspectos de la vida cotidiana y el aprendizaje automático (‘machine learning’) empleado en herramientas como Google Traductor y Facebook es una muestra del desarrollo de esta tecnología.



Es por ello que William Higham considera que el desarrollo tecnológico acelerado y la demanda serían los responsables de que en una década aparezcan los primeros dispositivos traductores para perros del mercado.



“Los productos innovadores que tienen éxito están basados las más importantes y genuinas necesidades del consumidor. La cantidad de dinero actualmente gastada en mascotas –pues estas se están convirtiendo en bebés peludos para muchas personas– significa que habrá una gran demanda por esto. Alguien va tomar todo esto y hacer algo”, explica el futurólogo contratado por Amazon.



---Dudas---

Más allá del optimismo expuesto en cuanto al desarrollo de un eventual sistema de traducción de este tipo, no todos los especialistas están de acuerdo en que sea algo factible, sobre todo en un plazo tan corto y entre ellos está Juliane Kaminski, psicóloga de la Universidad de Portsmouth que investiga las interacciones entre los perros y los seres humanos.



“No podríamos describir las formas de comunicación de los perros como lenguaje en un sentido científico”, apuntó Kaminski en declaraciones que recoge el portal web de The Guardian. Sin embargo, la investigadora precisó que los perros sí dan “señales rudimentarias de lo que quieren o sienten”.



MÁS DATOS

Resulta curioso comprobar que actualmente Amazon cuenta en su enorme catálogo con un traductor para gatos que toma muestras de 25 gatos para convertir la voz humana en maullidos.



Asimismo, un pequeño centro de investigación escandinavo llamado “Sociedad para la Investigación y Descubrimiento” tiene congelado un proyecto de creación de su propio dispositivo de traducción canina debido a la envergadura de tal emprendimiento.