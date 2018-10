“Básicamente, todo lo que nos hace humanos está en otros animales”

En el 2007, la revista “Time” eligió a Frans de Waal una de las personas más influyentes del mundo. Y no es para menos. Este biólogo holandés –con más de 10 libros de su autoría– lleva 43 años estudiando la conducta animal y demostrando que muchas de las características que consideramos inherentes al ser humano pueden ser observadas también en otras especies.

— Se ha empeñado en comprobar que lo que se pensaba que era propio del hombre no lo era realmente.

El ser humano vive bajo un sistema moral, el cual permite promover la cooperación en la sociedad. Para eso necesitamos de la empatía, de un sentido de justicia, de normas de comportamiento, de planificación para el futuro. Estas capacidades, estas tendencias que usamos en dicho sistema, son más antiguas que la raza humana y están en los chimpancés y en otras especies. Básicamente, todas las características humanas se encuentran en varios animales.

— ¿Los chimpancés pueden tomar decisiones para el futuro?

Tenemos cada vez más evidencia al respecto. Gracias a la observación de la naturaleza, sabemos que los chimpancés recolectan y elaboran herramientas que van a usar horas más tarde para cazar insectos. Actualmente, se están realizando esta clase de experimentos en simios y en aves. Los indicios demuestran que ciertos animales piensan en el futuro. Otras pruebas incluso sugieren que son capaces de recordar eventos específicos del pasado.

— ¿Qué hay de otras cosas asociadas al hombre, como el perdón?

Lo que el hombre llama perdón, en la naturaleza se conoce como reconciliación. Durante mi investigación, descubrimos que luego de pelear, los chimpancés rivales se besan, se abrazan y se acicalan entre sí. De esta manera reparan la relación. Cuando hallamos eso, la gente decía que era muy probable que solo eso ocurra en chimpancés, ya que es una especie cercana al hombre. Pero ahora sabemos que ese comportamiento está presente en muchos animales, como delfines, elefantes y perros.

— Usted ha señalado que los bonobos se adelantaron a los actuales movimientos en contra de la agresión a la mujer. ¿A qué se refiere?

Las hembras de bonobos son muy solidarias. Cuando una es atacada por un macho, estas acuden a proteger a la agredida. Se apoyan en casos de violencia. Y es que los bonobos son una sociedad dominada por las hembras. Cuando se juntan, ejercen un dominio colectivo sobre el macho. Pero en sí, los bonobos son una especie muy tranquila y pacífica.

— ¿Subestimamos la capacidad emocional del resto de las especies?

Tengo un nuevo libro que saldrá a la venta el próximo año y trata sobre ese tema. Creo que las emociones animales están tan desarrolladas y son tan complejas como las humanas. No hay mucha diferencia. El problema con las emociones es que nosotros las confundimos con sentimientos. Las emociones son expresiones del cuerpo y la mente asociadas al comportamiento. Son visibles externamente. En cambio, los sentimientos son estados privados. No puedo acceder a los sentimientos de otros a menos que esta persona me hable. Podemos observar las emociones de los animales. Por ejemplo, cuando una rata siente miedo sus patas y su cola se enfrían, ya que la sangre se traslada a otras partes. Lo mismo pasa con el hombre, los dedos, los pies y las extremidades se enfrían.

— ¿Hay signos de algo parecido a la religión en los animales?

Ha habido ciertos estudios al respecto. Recientemente, una investigación sobre chimpancés en la naturaleza encontró que estos animales van a ciertos árboles huecos y empiezan a lanzarles varias piedras. La gente empezó a llamar a esta conducta como un ritual. No sabemos por qué lo hacen. Es posible que crean en ciertas fuerzas supernaturales. Sin embargo, todavía no hay mucha evidencia.

— ¿Qué capacidad es única del ser humano? ¿Acaso lo es el lenguaje?

Para mí, solo el lenguaje es realmente algo especial. Muchos animales se comunican, tienen llamados, gestos y expresiones. Por lo tanto, todas las comunicaciones no verbales que los humanos tenemos se encuentran también en otras especies. Pero el lenguaje es especial porque es simbólico, abstracto, tiene ciertas reglas de gramática y es extremadamente flexible. Me puedo comunicar contigo a través de la distancia, como ahora, o puedo hablar contigo sobre algo que pasó ayer o pasará mañana. La comunicación animal no es buena para comunicar algo sobre el pasado, es útil para transmitir algo del presente, del momento.

Las comparaciones con animales son tomadas como insultos. ¿Proyectamos en la naturaleza los aspectos negativos que tenemos?

Sí. Nunca sé qué hacer con eso. A veces ocurre que las personas comparan al humano con animales como parte de un insulto. Pero si tienes respeto por los animales, no veo por dónde está el insulto, ya que podemos aprender varias cosas del resto de especies. Lo que pasa en la historia de la ciencia es que todas la características negativas de los humanos las hemos proyectado en la naturaleza. Si los humanos se matan entre sí o son asquerosos o competitivos, decimos que es parte del instinto animal. Y cuando hacemos algo bueno, nos ayudamos los unos a los otros o expresamos bondad, decimos que son características propias de la humanidad. Tanto lo bueno como lo malo nos une a los otros animales, pues estos también pueden ser violentas, amables, asquerosos y cooperativos.

