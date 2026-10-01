En los últimos días usuarios han reportado ciberataques tras intentar bajar películas. (Foto: Kaspersky)
En los últimos días usuarios han reportado ciberataques tras intentar bajar películas. (Foto: Kaspersky)
Por Redacción EC

Una campaña de malware que utiliza películas como señuelo ya fue detectada en América Latina. El Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky (GReAT) identificó archivos maliciosos que aparentan ser películas y se distribuyen mediante sitios de descarga no oficiales, buscando que las propias víctimas ejecuten el malware en sus computadores. Como estos archivos pueden compartirse y descargarse desde distintos países, el mismo mecanismo puede circular entre usuarios de diferentes mercados latinoamericanos.

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