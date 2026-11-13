Según el nuevo Panorama de Amenazas de Kaspersky, en América Latina se bloquearon 2.12 millones de intentos de infección por troyanos bancarios durante los últimos 12 meses (de setiembre de 2025 a setiembre de 2026). Esta cifra representa un crecimiento de 7% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale a 5,800 ataques por día y 4 ataques por minuto.

Aunque Brasil encabeza la lista de países más afectados por los troyanos bancarios en América Latina, con 1,7 millones de intentos de infección bloqueados, la amenaza también tiene una presencia significativa en otras naciones de la región. México ocupa el segundo lugar, con 189 mil intentos de ataque, seguido de Colombia, con 40 mil; Argentina, con 23 mil; y Ecuador, con 16 mil. Estas cifras evidencian el alcance regional de una modalidad de cibercrimen que evoluciona hacia ataques cada vez más sofisticados contra usuarios, empresas e instituciones financieras.

Por su parte, Perú registró 13 mil intentos de infección, seguido de Panamá (11 mil), Chile (6 mil), Guatemala (2,400) y República Dominicana (1,700). En tanto, Costa Rica (500) y El Salvador (300) reportaron las cifras más bajas entre los países analizados.

La principal novedad de este escenario no radica únicamente en el volumen de ataques, sino también en su objetivo: los ciberdelincuentes están trasladando su foco de los clientes bancarios a la infraestructura de las propias instituciones financieras.

Históricamente, el cibercrimen financiero en América Latina concentraba sus esfuerzos en el cliente final de la banca en línea, mediante campañas masivas de phishing y malware destinadas a robar contraseñas y vaciar cuentas bancarias individuales. Sin embargo, este modelo está dando paso a ataques dirigidos contra objetivos de alto impacto y con un potencial destructivo exponencial.

En lugar de centrarse únicamente en los teléfonos móviles de los titulares de cuentas bancarias, los ciberdelincuentes ahora apuntan a las conexiones corporativas y los sistemas internos de bancos, entidades de corretaje y fintechs, aprovechando especialmente las API bancarias: los «puentes digitales» que conectan las aplicaciones de comercios, los teléfonos móviles y los sistemas de pago directamente con los sistemas centrales de los bancos.

Fabio Assolini, investigador principal de seguridad de Kaspersky.

Al vulnerar estas conexiones, los fraudes afectan directamente a la fuente de los fondos, en lugar de comprometer una cuenta bancaria a la vez.

En la práctica, un troyano bancario funciona como un espía invisible dentro de la computadora: se infiltra de manera encubierta, generalmente haciéndose pasar por un comprobante de pago, una factura o un archivo de trabajo, y permanece oculto en el dispositivo.

Cuando una persona o empleado accede a su banco, el troyano bancario entra en acción: puede superponer pantallas falsas sobre las legítimas para robar contraseñas o incluso permitir que el ciberdelincuente controle de forma remota el mouse y la computadora de la víctima.

Algunos casos emblemáticos del último año confirman este cambio de tendencia:

- Operación Pane Seca: la Policía Federal de Brasil desarticuló una organización especializada en vulnerar plataformas del sistema financiero, que provocó pérdidas superiores a los 227 millones de reales brasileños.

- Fraude en Pix: un ciberataque contra sistemas financieros provocó la suspensión temporal de las transferencias en importantes instituciones, con el desvío de 100 millones de reales brasileños (la mayor parte de los fondos ya fue recuperada).

- Ataque a través de WhatsApp: el troyano bancario Maverick registró más de 62,000 intentos de infección bloqueados por Kaspersky solo en octubre de 2025, al propagarse automáticamente a través de WhatsApp Web para infectar las computadoras de los empleados.

Brasil se ha consolidado como uno de los principales focos de actividad de los troyanos bancarios en América Latina, no solo por el elevado volumen de ataques registrados, sino también por su papel en el desarrollo y la propagación de estas amenazas. De acuerdo con Kaspersky, seis de las ocho principales familias de troyanos bancarios activas en la región son de origen brasileño, lo que evidencia la influencia del país en la evolución del cibercrimen financiero. Estas amenazas, además, han trascendido las fronteras latinoamericanas y ya se han extendido hasta Europa.

En este contexto, el panorama brasileño permite identificar algunas de las principales características de estos ataques. La gran mayoría se dirige a computadoras con sistema operativo Windows, ampliamente utilizadas en entornos corporativos y financieros. Entre las amenazas con mayor número de bloqueos registrados por Kaspersky en Brasil destaca ChePro, un troyano para Windows que concentra el 40,39 % de los intentos de infección, seguido de BestaFera (10,75 %), también dirigido a Windows, y Agent (9,65%), que utiliza tecnología Java para ejecutarse en computadoras.

La lista también incluye amenazas conocidas como Grandoreiro (1,53 %) y variantes más recientes como GoPix (1,73 %), que ya se desarrollan con lenguajes de programación modernos para infiltrarse en las computadoras de empresas e instituciones financieras y actuar rápidamente antes de ser detectadas y bloqueadas por los sistemas de protección.

“Hoy en día, el ladrón de bancos utiliza un teclado y está detrás de una computadora. Mientras que los datos de Febraban indican que los robos a sucursales bancarias han caído a mínimos históricos, las alertas por ciberincidentes graves registradas por el Banco Central han alcanzado cifras récord. Este cambio de tendencia comenzó aquí, en Brasil, y ya está cobrando fuerza en América Latina: los delincuentes ahora atacan directamente a las instituciones financieras a una escala exponencial. Con el apoyo de la inteligencia artificial y el monitoreo previo de los sistemas, los ciberdelincuentes logran desviar millones en cuestión de minutos, un tiempo decisivo que determina si la institución conseguirá contener la intrusión o sufrirá pérdidas económicas históricas”, destaca Fabio Assolini, investigador principal de seguridad de Kaspersky.

Para prevenir los ataques de troyanos bancarios en instituciones financieras y empresas, los expertos recomiendan:

Proteger las conexiones digitales (API): implementar estrictos controles de seguridad en todos los canales que conectan las aplicaciones de compras y los sistemas de pago digitales con los sistemas centrales de los bancos.

implementar estrictos controles de seguridad en todos los canales que conectan las aplicaciones de compras y los sistemas de pago digitales con los sistemas centrales de los bancos. Prestar atención a los ataques a la cadena de suministro (supply chain): los desarrolladores de software, que suelen contar con accesos privilegiados, se han convertido en una de las principales puertas de entrada para numerosos ataques. Es fundamental monitorear los paquetes de código abierto (open source) utilizados en los procesos de DevOps para garantizar la seguridad interna.

los desarrolladores de software, que suelen contar con accesos privilegiados, se han convertido en una de las principales puertas de entrada para numerosos ataques. Es fundamental monitorear los paquetes de código abierto (open source) utilizados en los procesos de DevOps para garantizar la seguridad interna. Monitorear actividades sospechosas en la red: utilizar soluciones de seguridad capaces de detectar en tiempo real si una computadora de trabajo está ejecutando acciones de forma autónoma, intentando acceder a áreas restringidas o transfiriendo datos fuera del horario laboral.

utilizar soluciones de seguridad capaces de detectar en tiempo real si una computadora de trabajo está ejecutando acciones de forma autónoma, intentando acceder a áreas restringidas o transfiriendo datos fuera del horario laboral. Aislar los sistemas críticos: separar la red de transferencias financieras y las bases de datos sensibles de las computadoras de uso general o destinadas a la navegación cotidiana dentro de la empresa.

separar la red de transferencias financieras y las bases de datos sensibles de las computadoras de uso general o destinadas a la navegación cotidiana dentro de la empresa. Adoptar inteligencia de amenazas: consultar informes de seguridad actualizados para comprender cómo operan los ciberdelincuentes locales y anticiparse a sus ataques mediante medidas de protección preventivas.

Para usuarios y empleados: