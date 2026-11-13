Las cifras de ciberataques han incrementado en la región. (Foto: Kaspersky)
Las cifras de ciberataques han incrementado en la región. (Foto: Kaspersky)
Por Redacción EC

Según el nuevo Panorama de Amenazas de Kaspersky, en América Latina se bloquearon 2.12 millones de intentos de infección por troyanos bancarios durante los últimos 12 meses (de setiembre de 2025 a setiembre de 2026). Esta cifra representa un crecimiento de 7% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale a 5,800 ataques por día y 4 ataques por minuto.

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