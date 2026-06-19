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Resumen

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Técnica de phishing logra burlar medidas de seguridad. (Foto: magnific.com)
Técnica de phishing logra burlar medidas de seguridad. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

EvilTokens es un nuevo kit de ‘phishing’ con el que los atacantes pueden tener acceso a cuentas corporativas, incluso cuando cuentan con autenticación multifactor (MFA), al operar de forma encubierta a través de servicios legítimos de Microsoft.

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