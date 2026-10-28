El 59% de los latinoamericanos ya cuenta con al menos un dispositivo inteligente en su hogar, según cifras de la firma de ciberseguridad Kaspersky. Sin embargo, cámaras de vigilancia, televisores, asistentes de voz y routers, diseñados para brindar comodidad y seguridad, también pueden convertirse en puntos de entrada para los ciberdelincuentes si presentan vulnerabilidades o configuraciones inseguras. En vísperas de Halloween, la compañía advierte que estos riesgos pueden transformar una vivienda conectada en una verdadera casa de terror digital, donde los intrusos no necesitan cruzar la puerta para comprometer la privacidad de quienes viven en ella.

Una investigación de Kaspersky identificó 10,260 dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) expuestos a nivel mundial, principalmente routers. Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia figuraron entre los países latinoamericanos con mayor exposición. Estos hallazgos evidencian cómo equipos que forman parte de la vida cotidiana pueden presentar debilidades que faciliten los intentos de intrusión.

El problema es que, a medida que los hogares incorporan más tecnología, también aumentan los posibles puntos de acceso para los atacantes. Hoy es común utilizar cámaras para vigilar mascotas o bebés, televisores conectados a internet para acceder a plataformas de entretenimiento y asistentes virtuales para controlar luces y electrodomésticos. Aunque estos dispositivos cumplen funciones diferentes, muchos comparten la misma red doméstica y pueden recopilar, procesar o transmitir información personal.

En una casa embrujada tradicional, las señales de peligro suelen ser puertas que se abren solas, luces que parpadean o ruidos inexplicables. En una vivienda inteligente comprometida, las amenazas pueden ser mucho menos evidentes. Una cámara vulnerable podría permitir que alguien observe imágenes privadas sin autorización; un router infectado podría ser utilizado para actividades maliciosas; y determinados dispositivos comprometidos podrían recibir instrucciones de terceros sin que sus propietarios lo adviertan.

Uno de los mayores riesgos está precisamente en los equipos que los usuarios suelen considerar inofensivos. Mientras que los celulares y computadores reciben mayor atención en materia de seguridad, otros aparatos pueden permanecer durante años con contraseñas predeterminadas, software desactualizado o funciones de acceso remoto habilitadas innecesariamente. Estas condiciones pueden facilitar que un atacante aproveche vulnerabilidades conocidas o credenciales débiles para obtener acceso a los dispositivos.

Además, una intrusión no necesariamente termina en el primer equipo afectado. Dependiendo de la configuración de la red y de las vulnerabilidades existentes, un dispositivo comprometido puede facilitar intentos de acceso a otros aparatos conectados.

La seguridad de los hogares inteligentes también plantea un desafío para los consumidores: muchos de los dispositivos diseñados para brindar tranquilidad, como cámaras de vigilancia, cerraduras electrónicas y monitores para bebés o mascotas, pueden terminar exponiendo la privacidad de las familias si no cuentan con la protección adecuada. El problema es que, al integrarse a la rutina diaria, estos equipos suelen pasar desapercibidos en las revisiones de seguridad, lo que puede permitir que vulnerabilidades y configuraciones inseguras permanezcan sin corregirse durante largos periodos.

“Cuando pensamos en proteger nuestra casa, revisamos que las puertas y ventanas estén bien cerradas, pero pocas veces prestamos atención a las entradas digitales. Una cámara, un televisor o un router mal protegido puede permitir que los ciberdelincuentes accedan a información privada o utilicen nuestros dispositivos sin autorización, incluso sin que lo notemos. Por eso, es fundamental proteger nuestros equipos conectados y evitar que la tecnología diseñada para hacernos la vida más fácil termine abriendo la puerta a nuevas amenazas”, explica Fabiano Tricarico, director de productos para el consumidor en América Latina de Kaspersky.

Para evitar que tu hogar inteligente se convierta en una casa de terror digital este Halloween, los expertos recomiendan lo siguiente: