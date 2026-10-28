Uno de los mayores riesgos está precisamente en los equipos que los usuarios suelen considerar inofensivos. (Foto: difusión)
Uno de los mayores riesgos está precisamente en los equipos que los usuarios suelen considerar inofensivos. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

El 59% de los latinoamericanos ya cuenta con al menos un dispositivo inteligente en su hogar, según cifras de la firma de ciberseguridad Kaspersky. Sin embargo, cámaras de vigilancia, televisores, asistentes de voz y routers, diseñados para brindar comodidad y seguridad, también pueden convertirse en puntos de entrada para los ciberdelincuentes si presentan vulnerabilidades o configuraciones inseguras. En vísperas de Halloween, la compañía advierte que estos riesgos pueden transformar una vivienda conectada en una verdadera casa de terror digital, donde los intrusos no necesitan cruzar la puerta para comprometer la privacidad de quienes viven en ella.

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