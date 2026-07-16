El 45% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) sufrió al menos un incidente de ciberseguridad durante el último año y un 61% teme convertirse en víctima de un ataque en los próximos 12 meses, según un informe elaborado por la firma de ciberseguridad ESET.

Las principales preocupaciones de las empresas consultadas son la pérdida de información, la interrupción de sus operaciones y el impacto financiero que puede generar un ciberataque. El estudio advierte que, en algunos casos, recuperarse de un incidente puede tomar entre dos y seis semanas, un período que puede afectar seriamente la continuidad del negocio.

El informe también señala que el 73% de las pymes ya utiliza herramientas de inteligencia artificial, aunque muchas reconocen que esta tecnología también introduce nuevos riesgos. Entre ellos destaca el uso de la IA por parte de ciberdelincuentes para perfeccionar campañas de ingeniería social, phishing y explotación de vulnerabilidades.

Entre los principales vectores de ataque aparecen el phishing, las vulnerabilidades sin parchear, las contraseñas débiles y la falta de monitoreo de seguridad, problemas que siguen facilitando el acceso de los atacantes a los sistemas empresariales.

Aunque cuatro de cada cinco empresas consideran suficiente su presupuesto en ciberseguridad, ESET sostiene que aún existe margen para mejorar. La compañía recomienda reforzar la capacitación del personal, mantener actualizados los sistemas, realizar evaluaciones periódicas de riesgo y contar con planes de respuesta que permitan reducir el impacto de un incidente.

El estudio concluye que la resiliencia digital será un factor cada vez más importante para las pymes, en un contexto en el que la superficie de ataque continúa creciendo y las amenazas evolucionan al ritmo de la adopción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.