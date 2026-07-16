Un estudio de ESET explica cuáles son las amenazas que más afectan a las Pymes, y qué acciones pueden implementar para mejorar su capacidad de prevención y recuperación sin requerir grandes inversiones.
Un estudio de ESET explica cuáles son las amenazas que más afectan a las Pymes, y qué acciones pueden implementar para mejorar su capacidad de prevención y recuperación sin requerir grandes inversiones.
/ Unsplash
Por Redacción EC

El 45% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) sufrió al menos un incidente de ciberseguridad durante el último año y un 61% teme convertirse en víctima de un ataque en los próximos 12 meses, según un informe elaborado por la firma de ciberseguridad ESET.

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