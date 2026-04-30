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Los niños pueden ser víctimas de ciberacoso. (Foto: Difusión)
Los niños pueden ser víctimas de ciberacoso. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Los videojuegos modernos no son solo juegos. Son redes sociales, chats grupales y aventuras compartidas, todo en uno. Los niños pasan más tiempo en estas plataformas, incluso formando equipos con gente que no conocen en personas. Todo esto implica algunos peligros.

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