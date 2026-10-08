Ciberdelincuentes no necesitan de ataques complejos o innovadores para poner en riesgo la seguridad. (Foto: Difusión)
Ciberdelincuentes no necesitan de ataques complejos o innovadores para poner en riesgo la seguridad. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Los ciberdelincuentes no descansan y en Latinoamérica han encontrado un lugar donde impulsar sus ataques, que durante el 2026 se han caracterizado por el phishing e ingeniería social (que promedió un 23,66% de las alertas en la región) y los downloaders / descargadores maliciosos (14,94%).

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