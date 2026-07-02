Ciberdelincuentes utilizan nuevas tácticas para evadir la seguridad de las empresas. (Foto: Kaspersky)
Ciberdelincuentes utilizan nuevas tácticas para evadir la seguridad de las empresas. (Foto: Kaspersky)
Por Redacción EC

Según un reciente informe global de Kaspersky Security Services, el robo y abuso de credenciales, así como los ataques basados en el uso de cuentas válidas, se encuentran entre las tácticas más efectivas utilizadas por los ciberdelincuentes. Esta tendencia refleja un cambio estratégico en el comportamiento de los atacantes, quienes están dejando de depender de malware fácilmente detectable para optar por el uso de accesos legítimos que les permiten pasar desapercibidos y evadir los controles de seguridad.

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