El creciente uso de Internet también ha permitido que se incremente los ciberataques, y el Perú es uno de los países más afectados de la región con más de 15 millones de vulneraciones durante el 2022, estando expuesto a ataques de malware y phishing, principalmente.

El riesgo de estar expuesto puede llevar incluso a perder millones de dólares. Y no solo son las personas las que están expuestas a los delincuentes. Las empresas no parecen haberle dado importancia a los protocolos de seguridad.

Para Alberto Gómez, Gerente de Operaciones de Seguridad y Ciberseguridad de CANVIA, la inversión en ciberseguridad es un rubro que las organizaciones deben considerar en su presupuesto anual. Esto les permitirá evitar grandes pérdidas económicas.

“Con la implementación de protocolos de ciberseguridad, las compañías protegerán la seguridad de la información confidencial y la eliminación de los riesgos de que sean vulnerables a la ingeniería social, malware e intentos de suplantación de identidad”, indicó Gómez.

Ahora, también indicó que la inversión que se le dé a las medidas de seguridad también dependerá del tamaño de la empresa, las necesidades y el riesgo que maneje. Como medida de protección más económica y fiable el realizar una copia de seguridad.

“El futuro de una empresa está ligado al nivel de madurez de ciberseguridad que tengan. Se estima que no contar con adecuados protocolos de ciberseguridad significarían pérdidas desde los US$ 13 mil y hasta más de US$ 5 millones por ataque”, dijo. Es decir, se trata de una situación que puede salir más caro que la prevención.