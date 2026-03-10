Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ciberdelincuentes aprovechan la tendencia para engañar a usuarios que quieren ver las nominadas a los Oscars. (Foto: AFP)
Ciberdelincuentes aprovechan la tendencia para engañar a usuarios que quieren ver las nominadas a los Oscars. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La ceremonia de los premios Oscar es uno de los eventos que más llama la atención del público. Conocer cuáles son las mejores películas del año despierta la curiosidad de muchos que suelen buscarlas en Internet, plataformas o descargarlas. Sin embargo, esto también puede ser un riesgo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.