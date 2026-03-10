La ceremonia de los premios Oscar es uno de los eventos que más llama la atención del público. Conocer cuáles son las mejores películas del año despierta la curiosidad de muchos que suelen buscarlas en Internet, plataformas o descargarlas. Sin embargo, esto también puede ser un riesgo.

Kaspersky advierte la aparición de páginas que prometen reunir en un solo lugar enlaces para ver las películas o acceder gratuitamente a ellas. Este tipo de búsquedas puede llevar a los usuarios a sitios fraudulentos diseñados para engañar a quienes intentan ver películas sin pagar o encontrar rápidamente en qué plataforma están disponibles.

Estas páginas suelen promocionarse a través de redes sociales, anuncios en buscadores o enlaces compartidos en foros y comunidades en línea.

Según la empresa de ciberseguridad, el engaño suele comenzar con promesas atractivas, como ver películas sin costo o acceder a catálogos que supuestamente reúnen títulos disponibles en diferentes plataformas de streaming. Una vez que el usuario hace clic, puede ser redirigido a páginas que solicitan crear una cuenta o activar una supuesta “prueba gratuita”. Durante ese proceso se pide ingresar datos personales (como nombre, correo electrónico o número de teléfono) e incluso información bancaria para habilitar el acceso al contenido.

Además de los sitios fraudulentos, muchas páginas que ofrecen películas gratis sin autorización operan mediante redes de publicidad maliciosa y redirecciones engañosas. Al intentar reproducir el contenido, los usuarios pueden terminar en múltiples páginas externas que solicitan permisos sospechosos, promueven descargas peligrosas o buscan capturar información personal y financiera.

Muchas personas buscan en internet o redes sociales una manera gratuita de ver o descargar películas. Pero tiene un riesgo. (Foto: Difusión)

Este riesgo se agrava si se considera que el 35% de personas en Perú no sabe reconocer un sitio web falso y el 10% admite no saber cómo verificar si una página es legítima, según una reciente encuesta de Kaspersky.

En estos escenarios, la información recopilada puede ser utilizada para distintos fines maliciosos, como cargos no autorizados, robo de identidad o suscripciones involuntarias a servicios costosos.

“Los grandes eventos culturales generan picos muy marcados de búsquedas en Internet, especialmente de personas que intentan encontrar rápidamente dónde ver las películas de la temporada. Los ciberdelincuentes entienden muy bien ese comportamiento”, explica Leandro Cuozzo, investigador de seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Kaspersky.O

Es así como aprovechan creando páginas que aparentan ser plataformas de streaming, portales de entretenimiento o sitios que agregan enlaces a distintas plataformas. “Estas páginas suelen ofrecer acceso gratuito o inmediato a películas populares para atraer a los usuarios, pero en realidad están diseñadas para recolectar datos personales y financieros”, indicó. Además, la urgencia por ver el contenido o encontrarlo antes que otros hacen que las personas bajen la guardia y terminen entregando información sensible sin verificar la legitimidad del sitio.