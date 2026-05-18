Resumen

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Datos de ESET indican que el 27% de las empresas de la región sufrió al menos un ciberataque en el último año.
Datos de ESET indican que el 27% de las empresas de la región sufrió al menos un ciberataque en el último año.
/ Difusión
Por Redacción EC

En enero de 2024, un director financiero de la multinacional Arup participó en una videollamada con quien creía que era el CFO y otros ejecutivos de la empresa. Todo parecía normal: los rostros, las voces y los gestos coincidían. Tras seguir las instrucciones recibidas, autorizó 15 transferencias por un total de USD 25 millones. Minutos después descubrió que ninguno de los participantes era real y que las imágenes y voces habían sido generadas con inteligencia artificial.

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