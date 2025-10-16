La suplantación de identidad es el delito informático que más crece en el Perú, registrando 3.244 denuncias por la Fiscalía de Delitos Informáticos en la primera mitad de 2025. Es la primera amenaza de los juegos en línea: Perú es el país con el mayor porcentaje de personas atacados en todo el mundo, con un 19.06% de sus usuarios de internet afectados. Los delincuentes utilizan estos datos personales robados para abrir cuentas fraudulentas.

El juego en línea en Perú está experimentando un rápido crecimiento, con proyección de superar los S/1.21 mil millones para finales de 2025, alcanzando los S/1.56 mil millones en 2026, según datos de Altenar (proveedor de software de juegos de azar en línea). Todo ello en un breve periodo de tiempo, ya que la regulación formal entró en vigor en 2024, primer año en el que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) comenzó a emitir licencias para operadores de casino online y apuestas deportivas, a partir de la nueva legislación de juego aprobada en 2022.

A su vez hay que tomar en cuenta el avance de la infraestructura digital, con una penetración de internet que supera el 74 % y un 73% en el caso de posesión de dispositivos inteligentes en 2025. Se estima que en el Perú, un 43% de los usuarios de juegos online gasta más de S/94 al mes.

Perú está en el foco de la ciberdelincuencia, con el índice de ciberataques creciendo a un ritmo de 30% anual, y ocupa actualmente el tercer lugar entre países con mayores índices de esta clase de actividad delictiva (superado por México y Brasil). La Dirección de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú alertó de la tendencia al alza de los delitos informáticos tras haber registrado un incremento cercano al 40% anual. De hecho, solo los 2 primeros meses de 2025 se registraron más de 6 mil denuncias por delitos informáticos.

Dentro de este panorama, el phishing destaca como una de las amenazas más relevantes. Perú es el país con el mayor porcentaje de usuarios atacados en todo el mundo, con un 19.06% de sus usuarios de internet afectados, según un estudio de Kaspersky. Estas cifras reflejan que un alto porcentaje de la población está expuesta a tácticas de ingeniería social diseñadas para robar credenciales personales, que los delincuentes pueden explotar para realizar robo de identidad. Esta actividad, que está experimentando un crecimiento de doble dígito, es el pilar sobre el que se construyen la mayoría de los ataques contra las plataformas de juego en línea. Los delincuentes utilizan estos datos personales legítimos robados para abrir cuentas fraudulentas, eludiendo los procesos de verificación básicos.

Las plataformas de juego en línea deben implementar medidas de seguridad e identificación más avanzadas, que no dependan únicamente de credenciales simples, sino que puedan hacer frente a nuevas tecnologías como los deepfakes.

“La identificación biométrica avanzada supone una capa necesaria de seguridad tanto para las plataformas de juego en línea, como para los propios jugadores. Evita intrusiones no deseadas y actúa como salvaguarda de la reputación de los casinos ante actos delictivos que mermen su credibilidad”, asegura Jesús Aragón, CEO de Identy.io, compañía de soluciones de identificación biométrica sin contacto y gestión de credenciales digitales.