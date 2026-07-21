00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los ciberdelincuentes han estado pendientes del desarrollo del Mundial 2026. (Foto: EFE)
Los ciberdelincuentes han estado pendientes del desarrollo del Mundial 2026. (Foto: EFE)
Por Agencia Europa Press

El Mundial 2026 ha dejado claro que los grandes eventos deportivos se han convertido en uno de los principales objetivos del cibercrimen, con campañas profesionalizadas y planificadas con meses de antelación que buscan aprovechar el volumen de actividad que generan para engañar a los aficionados al fútbol.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.