El Mundial 2026 ha dejado claro que los grandes eventos deportivos se han convertido en uno de los principales objetivos del cibercrimen, con campañas profesionalizadas y planificadas con meses de antelación que buscan aprovechar el volumen de actividad que generan para engañar a los aficionados al fútbol.

La cita deportiva se ha disputado entre el 11 de junio y el 19 de julio, pero las estafas que se han aprovechado de ella empezaron mucho antes. Según informan Logicalis Spain y Áudea, entre enero y mayo se registraron más de 13.000 dominios relacionados con la FIFA, y antes de que arrancara el torneo, uno de cada 41 ya había sido identificado como sospechoso o malicioso.

“El Mundial demuestra que la ciberdelincuencia funciona cada vez más como una industria. Los atacantes planifican sus campañas con la misma anticipación con la que lo hacen las marcas o los organizadores de un gran evento. Registran dominios, preparan infraestructuras, adaptan sus mensajes a cada fase del campeonato y aprovechan cualquier momento de máxima atención para incrementar el impacto de sus ataques”, ha explicado el Cybersecurity Culture Consultant de Áudea, Andrés Cartes Guilarte, en una nota de prensa.

La actividad se aceleró en las semanas previas al Mundial. Solo durante el mes de abril se detectaron 9.741 dominios fraudulentos, una cifra que multiplica casi por cuatro el pico máximo registrado durante el Mundial de Qatar 2022.

Una vez iniciada la competición, las estafas digitales y los fraudes ‘online’ llegaron a multiplicarse por diez, aprovechando el incremento de búsquedas relacionadas con retransmisiones, entradas, ‘merchandising’, promociones, apuestas deportivas y contenidos asociados al torneo.