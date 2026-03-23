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Resumen

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El constante aumento del tráfico de 'bots' puede desembocar en problemas con los servidores de las páginas web.
El constante aumento del tráfico de 'bots' puede desembocar en problemas con los servidores de las páginas web.
Por Agencia Europa Press

La presencia de ‘bots’ impulsados por inteligencia artificial (IA) en la web está aumentando hasta el punto de que podrían superar a los humanos en 2027, según ha advertido el CEO de Cloudflare, Matthew Prince.

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