En el Perú, las estafas vinculadas al uso de tarjetas bancarias aumentaron más del 60% en los últimos cuatro años, según información del Ministerio Público recogida por el Banco de la Nación. Entre los grupos afectados se encuentran los adultos mayores, quienes pueden ser víctimas de engaños a través de WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales. Ante este escenario, especialistas advierten sobre la importancia de adoptar medidas de prevención frente a los delitos digitales.

Una de las modalidades más utilizadas por los ciberdelincuentes consiste en hacerse pasar por bancos, instituciones públicas, empresas de reparto o comercios conocidos para obtener información personal o dinero. También recurren a la suplantación de familiares que supuestamente atraviesan una emergencia económica. El desarrollo de herramientas de inteligencia artificial (IA) ha añadido nuevos riesgos, pues permite manipular imágenes, videos e incluso clonar voces para hacer más creíbles los engaños.

“Las estafas digitales son cada vez más difíciles de reconocer a simple vista. Un mensaje puede parecer legítimo o una llamada puede aparentar provenir de alguien conocido. Por eso, cuando existe una solicitud inesperada de dinero, contraseñas, códigos de verificación o información personal, lo más importante es detenerse y comprobar la identidad por un canal diferente”, señala Julio Seminario, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, representante de Bitdefender en el Perú.

Para reducir estos riesgos, Seminario recomienda desconfiar de los mensajes que transmiten urgencia, especialmente aquellos que advierten sobre el bloqueo de una cuenta o solicitan transferencias inmediatas. También aconseja confirmar cualquier pedido de dinero mediante una llamada al número habitual del familiar o a los canales oficiales de la entidad involucrada. Otra medida consiste en establecer una palabra o frase de seguridad conocida únicamente por los integrantes de la familia, que permita comprobar su identidad ante posibles intentos de suplantación mediante voces clonadas.

El especialista también recomienda no compartir contraseñas ni códigos de verificación recibidos por mensajes de texto o aplicaciones, incluso cuando sean solicitados por alguien que afirma representar a una institución conocida. Asimismo, aconseja utilizar contraseñas diferentes para cada cuenta, activar la autenticación en dos pasos y mantener actualizados los dispositivos y aplicaciones. Finalmente, sugiere consultar con una persona de confianza antes de abrir enlaces sospechosos, realizar transferencias o aceptar promociones demasiado atractivas.

“La prevención también implica generar un entorno de confianza para hablar sobre estos incidentes. La idea no es limitar el uso de la tecnología ni supervisar cada acción que realiza un adulto mayor, sino generar hábitos de seguridad. Que consultar a un hijo, nieto o persona de confianza antes de transferir dinero o responder un mensaje sospechoso sea algo normal puede convertirse en una barrera muy efectiva frente al fraude”, finaliza Seminario.