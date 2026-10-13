Los intentos de fraude pueden presentarse como mensajes de bancos, instituciones públicas, empresas de reparto o comercios conocidos.
Los intentos de fraude pueden presentarse como mensajes de bancos, instituciones públicas, empresas de reparto o comercios conocidos.
/ Difusión
Por Redacción EC

En el Perú, las estafas vinculadas al uso de tarjetas bancarias aumentaron más del 60% en los últimos cuatro años, según información del Ministerio Público recogida por el Banco de la Nación. Entre los grupos afectados se encuentran los adultos mayores, quienes pueden ser víctimas de engaños a través de WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales. Ante este escenario, especialistas advierten sobre la importancia de adoptar medidas de prevención frente a los delitos digitales.

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