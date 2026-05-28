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Resumen

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El ciberespacio se enfrenta a una transformación drástica y peligrosa, pues las motivaciones de los delincuentes están cambiando de dirección. Para Eugene Kaspersky, fundador y CEO de Kaspersky –una de las empresas líderes en software y servicios de ciberseguridad–, el avance de la tecnología ha generado nuevos vectores de amenazas que requieren que tanto personas comunes como empresas e instituciones tomen medidas preventivas adecuadas.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.