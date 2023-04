Hoy en día estamos rodeados de fake news, de noticias falsas, muchas veces malintensionadas, que se difunden muy rápido, se viralizan. A pesar de ello, los peruanos no sabemos reconocerlas, y lo peor de todo es que estamos expuestos a caer en las garras de ciberdelincuentes que se aprovechan de esta vulnerabilidad.

Se trata de un tema muy amplio. Puede ser que, por un lado, las noticias falsas solo difunden información equivocada, pero también se ha conocido que estas noticias difunden un enlace malicioso para apropiarse de la información personal y cometer varios robos.

Para el Perú es una situación crítica. Según un estudio de Kaspersky, casi el 80% de los peruanos no sabe reconocer lo que es una fake news. Esto ha llevado a que la empresa en ciberseguridad bloquee un promedio de 123 ataques de malware por minuto entre enero y agosto del 2022, que nos coloca en el tercer país con más ataques en la región, detrás de Brasil y México.

Además, los casos de phishing se incrementaron un 157% en 2022, en comparación con el 2021, alcanzando 2.5 millones de ataques en los ochos primeros meses del año pasado. Esto deja al Perú como el tercer país más atacado de Latinoamérica, detrás de Brasil y Ecuador.

Los fake news se han vuelto más habituales, pero los peruanos no saben reconocer una. Están más expuestos a ataques maliciosos. (Foto: pexels.es)

Es decir, los peruanos somos muy vulnerables a estos ataques, que también provienen de fake news, y que tienen algunas particularidades. “Muchas veces pues son noticias sensacionalistas y que realmente solo por el título hacen que las personas quieran compartirlo. Piensan que es real y lo que están haciendo es replicando malware a sus contactos”, indicó Carolina Mojica, gerente de ventas de consumo en Kaspersky.

Según la compañía de seguridad, los malware más comunes a nivel regional son adware, scripts maliciosos en páginas web, URLs maliciosas y piratería.

¿Cómo actúan los fake news?

Primero hay que definir qué es una fake news. Al principio habíamos identificado como una información falsa que se distribuye, que se masifica, porque en el fondo tiene cierta relevancia para una sociedad. Pero también se puede agregar que estas noticias son portadoras de virus, de agentes maliciosos para robar.

Detrás de esto se encuentra una organización delictiva, con un comportamiento ya conocido por especialistas. “Con el intento de lucro financiero buscan una distribución en masa y usan las noticias que son más actuales y más importantes, o las que generan curiosidad por parte de la población” , indicó Fabiano Tricarico, quien lidera el área de consumo en Kaspesrky para Latinoamérica.

Además… El fake news causa mucho daño Las fake news causan mucho daño. EC Data es la unidad de periodismo de datos de El Comercio, y entre sus funciones combate estas informaciones falsas. "Son muy peligrosas, y no solo para el periodismo, sino en general, hace mucho daño a la sociedad", dijo Mayté Ciriaco, periodista en esta sección especializada de este Diario. Y es que una noticia falsa puede afectar la salud, incluso puede llevar a la muerte, tal como pasó durante la pandemia.

Para lograr su objetivo, una de las formas más comunes es usar una noticia actual, que puede ser un desastre de la naturaleza, noticias importantes, políticas, sociales, etc. Entonces ingresan lo que se conoce como un virus, una amenaza en la noticia, ingresan un link que va a un sitio malicioso.

Pero hay un detalle importante en este trabajo delictivo, un término usado en el trabajo de seguridad: la Ingeniería social. “Muchas veces, digamos, detrás de esta noticia de última hora o de un tema relevante a nivel social, hay un tema emocional, un tema que hace que las personas realmente quieran darle clic a la noticia, al link para poder leer. Es un tema de, llamémoslo, morbo de la noticia”, indicó Mojica.

De esa manera es que se masifica raudamente, por medio de noticias falsas y sensacionalistas que empiezan a replicar. Y esto se puede lograr fundamentalmente por medio de las redes sociales.

Donde hay una vulnerabilidad, hay desconocimiento, y en los fake news hay desconocimiento Carolina Mojica. Gerente de ventas de consumo en Kaspersky

“Las redes sociales son uno de los puntos más importantes de generación de fake news, pero también está la mensajería instantánea . Si te das cuenta, yo creo que WhatsApp es una de las mensajerías más usadas y donde la gente replica fácilmente diferente información, no solo fake news”, dijo la especialista a este Diario.

También señaló que hay un problema de confianza. El público peruano cree mucho en la información que recibe, en especial las mujeres: el 73% de las mujeres confían en la información y el contenido que están en Internet. “Lastimosamente, muchas veces somos nosotras las que estamos replicando ese tipo de noticias, angustiadas. Me he pasado muchísimo, y te hablo como mujer, que me llega información de amigas que me dicen, mira, está esto aquí, esta información, y entonces todas replican y replican sin entender realmente que eso está afectando”, comentó.

Por ejemplo, una situación reciente se vio durante las protestas de inicios de año, en torno a las noticias del ciclón Yacu y sobre el fenómeno de El Niño. Situaciones que se podrán evaluar en próximos estudios.

Uno de los trabajos de EC Data es la verificación de los discursos políticos, como el de Pedro Castillo, en el 2022. Se calificaron como Verdadero, Falso, Engañoso, Impreciso y Anotación. (Imagen: elcomercio.pe)

Paso a paso: cómo reconocer una fake news

Bien, ahora que conocemos los efectos que pueden provocar los fake news, no solo por la información falsa, sino porque ayudan a difundir los ataques maliciosos. Por un lado, Carolina Mojica indica cuatro puntos básicos:

Lo primero es no creer en esas noticias de última hora o que tengan un título acaparador que nos haga de pronto replicar la información sin entender el contenido. Por otro lado, también se debe revisar siempre las fuentes oficiales y asegurarnos de que realmente la noticia viene de una fuente real. Lo tercero es leer el contenido. No solo el título. Suele suceder que leemos el título, pero el contenido es diferente a lo que habíamos leído. Por último, es importante ser cautos con lo que compartimos para no replicar una noticia falsa.

Las noticias falsas también se pueden verificar por el origen de la imagen que se utiliza. Para eso hay algunas herramientas. (Imagen: tineye.com)

Fabiano Tricarico también planteó aplicar la duda: “tener mucho cuidado con aquellos anuncios que son muy llamativos y generosos en las redes sociales. Nada de que es gratis o muy barato, que se vea un beneficio gigante. Dudar siempre de eso”.

Por otro lado, Mayté Ciriaco nos compartió algunos tips que se aplica desde el periodismo para detectar noticias falsas. “Cuando el titular es demasiado alarmante o ridículo, deberíamos pensar que podría no ser verdadero. También cuando la noticia no está firmada. Es mucho más fácil confiar cuando una persona firma la noticia, alguien que sabe sobre el tema” , comentó la periodista de ECData.

Otro detalle importante es que la noticia tenga fuentes, y fuentes que sean expertos en el tema que se está tratando. Además, una de las maneras de verificar es utilizar Google. “Copiamos y pegamos en Google. Lo más probable es que sea una noticia falsa, e incluso que ya haya sido chequeada, que ya haya sido verificada, y Google nos ponga notas donde esté la verificación de esa noticia”, dijo Ciriaco. Incluso puede funcionar con las cadenas que se envían por Whatsapp, los enlaces y las imágenes.

Para este último punto se puede usar algunas herramientas como TinEye, que permite ver cuando fue la primera vez que se publicó esta imagen. “Sirve mucho para el tema de las marchas porque, por ejemplo, sale una marcha y dicen que hubo demasiada violencia, pero puede ser una imagen de una marcha de Chile del 2019″, explicó. También se puede utilizar Google Image, para subir una imagen y verificar el origen de la foto, lo que revelaría que se trata de una noticia falsa.