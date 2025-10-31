Daniel Bedoya Ramos
Daniel Bedoya Ramos

¿Foto verdadera o falsa? El riesgo para la ciberseguridad que nos dejan las imágenes realistas generadas con IA
¿Foto verdadera o falsa? El riesgo para la ciberseguridad que nos dejan las imágenes realistas generadas con IA

¿Foto verdadera o falsa? El riesgo para la ciberseguridad que nos dejan las imágenes realistas generadas con IA

¿Qué es verdad y qué es mentira? Un día cualquiera revisas tus redes sociales y descubres que Brad Pitt te ha enviado varios mensajes, con fotos y videos. No queda duda de que es él, es su voz, su forma de hablar. Podría ser el inicio de una soñada conversación, o también el primer paso para caer en una estafa generada con inteligencia artificial (IA).

