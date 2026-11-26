El pasado 24 de noviembre se publicó en el diario El Peruano la aprobación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2026-2030 que, según señala la Resolución Ministerial N° 384-2026-PCM, se constituye como un instrumento de carácter estratégico, orientador y articulador en las acciones de ciberseguridad del país.

La norma lleva la firma del primer ministro Luis Galarreta. Y resulta oportuna, dados los recientes casos de ciberataques mundiales, hasta en el mismo corazón de la inteligencia de Estados Unidos.

Sin embargo, hay un detalle que llama la atención.

En el artículo 9, sobre el financiamiento, la norma indica que la implementación de la estrategia se dará “sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y con cargo a los presupuestos institucionales autorizados”.

“La implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2026-2030 se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas”, indica la norma.

Para el especialista Jimmy Armas Aguirre “no existe la protección gratis”, pues se necesitan profesionales especializados y una serie de herramientas como monitoreo y detección, centros de operaciones de seguridad, pruebas de penetración, gestión de vulnerabilidades y capacitación constante.

Los ciberataques se han incrementado a nivel mundial, y más con el apoyo de la inteligencia artificial. (Foto: magnific.com)

El detalle está en que todos esos requerimientos cuestan y, hoy en día, según remarcó a El Comercio, el mercado de ciberseguridad es escaso y de alta demanda.

“Lo ideal sería que en los próximos presupuestos se asigne una partida específica y se priorice a las entidades que manejan infraestructura crítica y datos sensibles” , indicó el director de la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

¿Es viable una estrategia como se está planteando? Para el especialista, el riesgo está en que solo se cumpla en lo formal, pero no en la parte operativa.

“Muchas entidades públicas, sobre todo gobiernos regionales y municipalidades, operan hoy con equipos de TI mínimos y sistemas desactualizados. Pedirles que implementen la estrategia con el mismo presupuesto es pedirles que hagan más con lo mismo” , comentó.

Aun así, en la misma norma se plantea algunas alternativas para que las instituciones puedan financiar la estrategia: la cooperación internacional y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

"Un paso necesario"

A pesar de este punto sobre el financiamiento, para el especialista, contar con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad “es un paso necesario”.

Si bien países desarrollados han vivido días de crisis por los recientes ciberataques, nuestro país tampoco ha estado ajeno a esta problemática. Esta semana un ciberdelincuente aseguró haber obtenido información personal y biométrica de más de 33 millones de peruanos, nada más y nada menos que provenientes de las bases de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Se identifica como “TEAMSTARS” y ofreció la información en foros. También aseguró contar con certificados digitales provenientes de diversas instituciones del Estado.

Además… Oficial de ciberseguridad La estrategia también menciona a un Oficial de Seguridad y Confianza Digital (OSCD), que tendrá un rol importante en la gestión de la seguridad digital de la entidad pública. "En el marco de sus funciones, coordina, promueve y articula las acciones necesarias para fortalecer la gestión de la seguridad digital, incluyendo la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)", indica la norma. Señala Armas Aguirre que este funcionario ya existe en el marco normativo peruano y lo que se hace "es reforzar su rol y darle un lugar más claro dentro del ecosistema nacional de ciberseguridad".

“Hoy el Perú recibe ataques de forma permanente, desde ransomware contra entidades públicas y filtraciones de datos personales hasta fraudes digitales. Que exista un documento que articule gobernanza, protección de infraestructuras críticas, respuesta a incidentes, talento y concientización es un avance real”, indicó Armas Aguirre.

De manera complementaria, en la norma se plantea también la articulación interinstitucional en materia de seguridad digital, así como la adopción de estándares internacionales para la gestión de riesgos de seguridad digital.

En tanto, según informe de la agencia EFE, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha indicado que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital “conducirá y evaluará la implementación de la estrategia”, mientras que el Centro Nacional de Seguridad Digital coordinará la prevención y la atención de incidentes.

También se menciona la promoción en colegios para que niñas, niños y adolescentes aprendan a reconocer riesgos digitales como los mensajes falsos que buscan robar contraseñas. Entre las metas, se plantea integrar 50 entidades públicas al monitoreo nacional de amenazas digitales y lograr que el 85 % de las instituciones que son consideradas prioritarias cuente con un equipo operativo articulado a la respuesta nacional. También se busca que 1.800 trabajadores públicos aprueben programas de capacitación.