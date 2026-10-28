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Resumen

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IBM plantea funciones para verificar, supervisar y delimitar la actividad de los agentes autónomos. (Foto: magnific.com)
IBM plantea funciones para verificar, supervisar y delimitar la actividad de los agentes autónomos. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

IBM ha presentado nuevas soluciones de identidad y control para agentes de inteligencia artificial (IA) con las que pretende ayudar a los desarrolladores y a los equipos de TI y seguridad a poner en marcha esta tecnología en sistemas empresariales con una autoridad y una responsabilidad claras.

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