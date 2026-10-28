IBM ha presentado nuevas soluciones de identidad y control para agentes de inteligencia artificial (IA) con las que pretende ayudar a los desarrolladores y a los equipos de TI y seguridad a poner en marcha esta tecnología en sistemas empresariales con una autoridad y una responsabilidad claras.

La firma tecnológica pretende dotar a las organizaciones de herramientas para verificar, supervisar y delimitar la actividad de los agentes autónomos de forma centralizada con las funciones que ha presentado en el marco del evento IBM TechXchange 2026, que se celebra esta semana en Atlanta (Georgia, Estados Unidos).

En él, ha anunciado la ampliación de HashiCorp Vault, una solución que gestiona los secretos y las credenciales que utilizan las aplicaciones y los servicios para acceder a los sistemas empresariales, que ahora cubre los agentes de IA.

En este caso, emitirá credenciales seguras y de corta duración que limitan a cada agente a lo que necesita, como informa la compañía en una nota de prensa. De esta forma se evita poner en riesgo los sistemas y los datos si la credencial se ve comprometida o si el agente actúa fuera del ámbito de su tarea prevista.

Con esta solución se pretende ayudar a las organizaciones a establecer la identidad y la responsabilidad de los agentes, en un momento en que cada vez hay más identidades no humanas en los sistemas empresariales.

IBM plantea soluciones frente al riesgo de los agentes de inteligencia artificial. (Foto: europapress)

En este sentido, HashiCorp Vault puede usarse con Agent Identity para establecer el registro oficial de cada agente, incluyendo quién es su propietario, el estado de su ciclo de vida y los privilegios que se le han concedido.

MIRA AQUÍ: Instagram prueba el formato de videos horizontales para competir con YouTube

Para la gestión de agentes en distintas plataformas, IBM ofrece IBM watsonx Orchestrate, que incorpora capacidades de descubrimiento, aislamiento y evaluación que operan de forma multiplataforma en entornos como Amazon Bedrock, Microsoft Foundry y Google Gemini.

Además, Agent Identity y HashiCorp Vault se integran con el ‘software’ de tiempo de ejecución seguro Nvidia OpenShell para asegurar la ejecución y el rastreo de cada acción realizada por los agentes en los sistemas corporativos.

Por su parte, IBM Integration Intelligence Hub es una solución que proporciona conocimiento sobre la autorización que permite a los agentes usar las API y las herramientas de una empresa a través de su motor de contexto unificado, de modo que los agentes puedan solucionar problemas como mensajes atascados o implementar una API usando lo que ya está en funcionamiento.