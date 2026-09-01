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Resumen

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Fotografía de visualización única en WhatsApp.
Fotografía de visualización única en WhatsApp.
/ WHATSAPP
Por Agencia Europa Press

Los ciberdelincuentes están utilizando las fotos de visualización única en WhatsApp para enviar imágenes comprometedoras y, tras abrirlas, amenazar a los usuarios por haber accedido al contenido, exigiéndoles dinero mediante extorsión para “no tomar represalias”.

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